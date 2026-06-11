Opendoor sale de la India: la IA está transformando la externalización

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Opendoor sale de la India: la IA está transformando la externalización

La plataforma inmobiliaria con sede en San Francisco, Opendoor, ha anunciado que cesará sus operaciones en la India. Esta decisión se tomó solo dos años después de que la empresa comenzara su expansión en el país. El CEO, Kaz Nejatian, citó como razón principal la estrategia de trasladar las operaciones de vuelta a EE. UU. y pasar a equipos más pequeños basados en IA. Esto fue reportado por Techcrunch.com informa .

Este paso ha provocado grandes debates en Silicon Valley. Los inversores y expertos en externalización consideran que es un primer ejemplo de cómo las tecnologías de IA están remodelando la economía de los centros globales de externalización como la India. Opendoor había creado anteriormente un equipo de unos 250 empleados en la India para gestionar tareas manuales en sistemas complejos.

Actualmente, la India es el mercado de Global Capability Centers (GCC) más grande del mundo. El país cuenta con más de 2,100 centros que emplean a 2.36 millones de personas y generan unos ingresos anuales de casi 100 mil millones de dólares. Sin embargo, inversores como Sheel Mohnot, fundador de Better Tomorrow Ventures, creen que a medida que el trabajo manual sea reemplazado por la IA, muchos empleos en la India podrían estar en riesgo.

El analista Phil Fersht de HFS Research señala que esto no es solo un traslado de empleos de un país a otro. El cambio fundamental es que la IA permite a las empresas trabajar de manera más eficiente con menos mano de obra. Este modelo se denomina "Services-as-Software", donde las empresas buscan lograr altos resultados utilizando software e IA sin aumentar el número de empleados.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editor

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