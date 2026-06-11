Lanzamiento de un nuevo servicio digital para visitar reservas naturales en Rusia

Se ha lanzado un nuevo servicio diseñado para organizar viajes a través de las áreas protegidas del país en el portal ruso Gosuslugi. Así lo anunció el viceprimer ministro Dmitry Grigorenko. Los usuarios ahora pueden planificar sus viajes a través de una sección especial titulada "Visita de áreas naturales especialmente protegidas". Esto es reportado por Ixbt.com informa .

El nuevo servicio digital permite obtener permisos electrónicos en línea para acceder a reservas naturales, parques nacionales y santuarios, así como tramitar permisos digitales para vehículos privados. Además, el servicio ofrece información sobre rutas turísticas únicas y la compra de permisos con descuento.

Actualmente, hay permisos disponibles para 36 áreas a través del sistema, con planes de aumentar esta cifra a 60 para finales de año. Las áreas protegidas se dividen en dos categorías: "Pulso de la naturaleza" para el ocio activo y "Mundo del silencio" para un descanso tranquilo.

Un mapa interactivo y un sistema de filtros ayudan a los usuarios a encontrar lugares adecuados por región o distrito federal. Entre los sitios disponibles se encuentran destinos populares como la Reserva Natural de Altái, patrimonio de la UNESCO, el Parque Nacional Kenozersky y la cascada Kivach en Carelia.

Este proyecto representa una nueva etapa en el sistema de prestación de servicios públicos, operando bajo el principio de "ventanilla única". Al consolidar un promedio de 17 servicios diferentes, permite una resolución rápida y remota de tareas complejas, reduce el tiempo de preparación del viaje y mejora la comodidad para los turistas.