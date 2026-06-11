Cuktech presenta un nuevo cargador compacto de 90 W
Cuktech se prepara para lanzar un nuevo cargador con el número de modelo AD902S. El dispositivo ha superado con éxito la certificación de calidad nacional CCC en China. Según información preliminar, se trata de un adaptador compacto diseñado para la carga rápida de smartphones, portátiles y otros dispositivos. Así lo informa Ixbt.com .
El dispositivo está equipado con dos puertos USB-C, siendo el puerto principal C1 capaz de suministrar hasta 90 W de potencia. Admite una amplia gama de modos desde 5 V / 3 A hasta 20 V / 4,5 A, lo que lo hace adecuado también para portátiles modernos.
El segundo puerto C2 está diseñado para hasta 22,5 W, destinado a dispositivos que requieren menos energía. Cuando se utilizan ambos puertos simultáneamente, la distribución total de potencia se reduce a 65 W (45 W + 20 W).
Se espera que este nuevo producto de la marca Cuktech sea altamente competitivo en el mercado debido a sus dimensiones compactas y alta eficiencia. Hasta el momento, no se ha revelado información precisa sobre la fecha oficial de lanzamiento o el precio.
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