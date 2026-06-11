WhatsApp dejará de dar soporte a smartphones iPhone y Android antiguos

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WhatsApp dejará de dar soporte a smartphones iPhone y Android antiguos

El equipo del popular servicio de mensajería WhatsApp ha actualizado la información sobre los sistemas operativos compatibles. Según los últimos cambios, a partir del 30 de noviembre de 2026, solo se admitirán versiones de iOS 15.5 y superiores. Así lo informa Ixbt.com .

Los requisitos para los smartphones Android también han cambiado. A partir del 8 de septiembre de 2026, la aplicación solo funcionará en Android 6 y versiones posteriores. Los desarrolladores señalan que los usuarios recibirán varias notificaciones sobre la necesidad de actualizar antes de que se interrumpa el soporte por completo.

Cabe destacar que para los usuarios de iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE (1.ª generación), iPhone 7 y iPhone 7 Plus, esta noticia no es crítica. La última actualización para estos modelos llegó hasta iOS 15.8.8, por lo que los propietarios solo necesitan actualizar sus dispositivos antes de la fecha límite.

Actualmente, todos los dispositivos Apple que admiten iOS 15.1 pueden actualizarse a la versión 15.5. Por ello, se recomienda a los usuarios actualizar el software de sus smartphones a tiempo para seguir utilizando la aplicación.

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Abror Shuhratov
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