¿Está Intel perdiendo el mercado? AMD ocupa todo el top 15 de Amazon

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¿Está Intel perdiendo el mercado? AMD ocupa todo el top 15 de Amazon

Sasa Marinkovic, director de marketing de AMD, publicó en su cuenta de X una captura de pantalla que muestra los 15 procesadores más populares en EE. UU. Por primera vez en la historia, esta lista está compuesta íntegramente por modelos de AMD. "15 de 15. Una increíble línea de procesadores AMD", comentó el directivo. Así lo informa Ixbt.com .

El modelo Ryzen 7 9800X3D lidera las ventas, seguido por el Ryzen 5 5500 en segundo lugar. La lista también incluye el Ryzen 7 7800X3D, el Ryzen 9 9950X3D y varios otros modelos de las series Ryzen 5000, Ryzen 7000 y Ryzen 9000.

Sin embargo, como señala el recurso WCCF, los procesadores Intel todavía logran entrar ocasionalmente en el top 15. Por ejemplo, el Intel Core Ultra 7 270K Plus de 24 núcleos, lanzado hace unos meses, logró ocupar el puesto 13 en el ranking actual.

No obstante, la tendencia general en la plataforma Amazon muestra un fuerte aumento en el interés de los usuarios por los productos de AMD. Esto podría ser una señal seria para Intel respecto a la retención de su cuota de mercado.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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