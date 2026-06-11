El smartphone de Trump resulta ser un clon del HTC U24 Pro

Expertos de iFixit, en colaboración con NBC, realizaron un análisis detallado del smartphone Trump T1 y descubrieron que el dispositivo es esencialmente una copia casi exacta del modelo HTC U24 Pro. Durante el estudio, ambos smartphones fueron sometidos a tomografías computarizadas y desmontados por completo. Esto es reportado por Ixbt.com informa .

Durante el experimento, los expertos lograron instalar la placa base del HTC U24 Pro en el chasis del Trump T1, lo que resultó en un dispositivo completamente funcional. La construcción interna es casi idéntica, con diferencias limitadas solo a ciertos elementos del diseño exterior.

En el modelo Trump T1, la posición del flash ha sido ligeramente modificada, la rejilla del altavoz ha sido rediseñada y los chips de memoria provienen de un proveedor diferente. Específicamente, el Trump T1 utiliza componentes de Micron, mientras que el HTC U24 Pro utiliza componentes de SK Hynix. La mayor diferencia radica en la capacidad de la batería: 5000 mAh para el Trump T1 y 4600 mAh para el HTC U24 Pro.

Anteriormente, HTC declaró que no fabrica smartphones para otras marcas, pero no proporcionó información sobre el origen del modelo U24 Pro. Según The Verge, el Trump T1 se fabrica en China. Los representantes de Trump Mobile declararon que los componentes se obtienen actualmente de "países amigos" y que el estatus de "Made in USA" es un objetivo futuro.

Aunque ha pasado casi un año desde que el Trump T1 fue presentado oficialmente, sigue siendo casi imposible para los compradores comunes obtenerlo. Hasta ahora, solo unos pocos periodistas y blogueros han conseguido el smartphone, y no hay información confirmada sobre envíos masivos.