Lista de países que prohíben las redes sociales para niños

En los últimos meses, muchos países han anunciado planes para restringir el uso de redes sociales para niños y adolescentes. Australia se convirtió en el primer país en implementar tales medidas a finales del año pasado, sentando un precedente para otros. Estas normas tienen como objetivo mitigar riesgos como el ciberacoso, la adicción, los problemas de salud mental y las interacciones con personas peligrosas a las que los jóvenes usuarios pueden enfrentarse. Así lo informa Techcrunch.com informa .

Australia ha prohibido oficialmente el acceso a redes sociales para menores de 16 años a partir de diciembre de 2025. La prohibición abarca plataformas como Facebook, Instagram, Snapchat, Threads, TikTok, X, YouTube, Reddit, Twitch y Kick, pero no afecta a WhatsApp ni a YouTube Kids. Las empresas que infrinjan estas normas pueden enfrentar multas de hasta 49,5 millones de dólares australianos.

El gobierno austriaco también anunció a finales de marzo que prohibiría las redes sociales para niños menores de 14 años. Se espera que el proyecto de ley correspondiente esté finalizado para junio. Por su parte, Canadá presentó en junio un proyecto de ley de seguridad digital. Este impondría restricciones a los menores de 16 años, aunque los gigantes de las redes sociales podrían evitar la prohibición si demuestran políticas efectivas de protección a los jóvenes.

Dinamarca también se prepara para prohibir las plataformas sociales para niños menores de 15 años. El gobierno danés anunció en noviembre de 2025 que varios partidos en el parlamento apoyaban la iniciativa. Sin embargo, críticos como Amnesty Tech argumentan que tales prohibiciones son ineficaces y no tienen en cuenta la realidad de la generación joven.