Un tiburón varado fue devuelto al océano

Un vídeo que muestra a un hombre devolviendo al océano a un tiburón que había quedado varado en la zona de Sunset Beach, cerca de Los Ángeles, California (EE. UU.), se ha vuelto viral en las redes sociales.

Según medios locales, el incidente ocurrió a principios de este mes. Los testigos afirmaron que, tras ser devuelto al agua, el tiburón nadó hacia la bahía de Santa Monica y no volvió a ser visto.

Es habitual encontrar tiburones en la bahía de Santa Monica y en las costas del sur de California. En los últimos días también se han registrado varias observaciones de tiburones en esta zona.

Los expertos destacan que los encuentros entre tiburones y humanos en las costas de California son relativamente poco frecuentes. No obstante, se recomienda extremar la precaución y seguir las normas de seguridad en las zonas donde se hayan avistado tiburones.