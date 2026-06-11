El Samsung Galaxy S25 recibe funciones exclusivas del Galaxy S26

Samsung ha lanzado una nueva actualización de firmware para los smartphones Galaxy S25. Con esta actualización, se han añadido dos nuevas funciones de Galaxy AI que anteriormente se esperaba que estuvieran disponibles solo en la línea Galaxy S26. Se trata de las capacidades Prioritise Notifications y File Summaries. Así lo informa Ixbt.com informa .

Por razones desconocidas, estas funciones no se incluyeron en la versión final de One UI 8.5 para el Galaxy S25. Sin embargo, Samsung corrigió esta carencia mediante la actualización de seguridad de junio. Ahora, los usuarios pueden aprovechar las últimas capacidades de IA.

La función Prioritise Notifications utiliza IA para analizar las notificaciones y mover automáticamente los mensajes más importantes a la parte superior de la lista. Esto permite a los usuarios no perderse eventos importantes y no distraerse con mensajes secundarios.

La segunda novedad es la función File Summaries, diseñada para trabajar con documentos. El sistema crea un resumen de archivos en formato PDF y TXT. Esto ayuda a los usuarios a familiarizarse rápidamente con el contenido principal sin tener que leer textos largos por completo.