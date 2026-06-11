Meta añade IA y una versión de escritorio a su aplicación Edits
En un evento privado en Los Ángeles, Meta presentó importantes actualizaciones para su aplicación de edición de video Edits. Entre las principales novedades se encuentran un nuevo asistente de IA y una versión de escritorio de la aplicación. Edits, que hasta ahora solo funcionaba en dispositivos móviles, ofrecerá ahora capacidades más amplias. Así lo informa Techcrunch.com .
El nuevo asistente de IA ayuda a los creadores a analizar su contenido y trabajar en nuevas ideas. Utiliza datos de Instagram, incluyendo el número de reproducciones y la duración de visualización, para explicar qué formatos funcionan mejor. Además, el asistente sugiere audios en tendencia y nuevos temas basados en el rendimiento.
Con este paso, Meta pretende mantener a los creadores dentro de su ecosistema, evitando que recurran a herramientas externas como ChatGPT. En este sentido, la empresa intensifica la competencia con TikTok y YouTube. Por ejemplo, YouTube Studio y TikTok ya cuentan con sus propios asistentes de IA que ayudan a identificar tendencias y generar ideas.
La versión de escritorio de Edits permite a los usuarios realizar procesos de edición complejos en una pantalla más grande y sincronizar el flujo de trabajo con dispositivos móviles. Esto proporciona una ventaja competitiva importante frente a la aplicación CapCut de ByteDance. La aplicación también incluye una sección "Beta" para probar nuevas funciones y datos analíticos ampliados sobre la audiencia.
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