Los inversores de SpaceX tienen dificultades para determinar sus participaciones tras la salida a bolsa

El viernes, SpaceX hará su debut público, pero algunos inversores que invirtieron en la empresa a través de vehículos de propósito especial (SPV) todavía no saben cuántas acciones poseen o si recibirán alguna. Aunque la inversión a través de SPV —agrupando fondos de varias partes en una sola empresa— existe desde hace mucho tiempo, SpaceX se ha convertido en un caso sin precedentes que involucra estructuras de múltiples capas. Así lo informa Techcrunch.com informa .

Debido a la alta demanda de acciones de SpaceX en los últimos años, los inversores de SPV han creado nuevos SPV a partir de sus participaciones, lo que a veces ha dado lugar a estructuras complejas de cuatro o cinco capas. SpaceX será la primera gran prueba de la legitimidad de estos SPV multicapa. Cabe destacar que empresas como Anthropic y Anduril ya han anunciado la prohibición del uso de tales estructuras.

Los expertos creen que los inversores de SPV de nivel inferior podrían terminar con menos acciones de las esperadas o, en casos raros, no recibir ninguna acción en absoluto. En muchos casos, los inversores no conocerán sus participaciones reales hasta que expire el período de lock-up, que dura unos cuatro meses. La razón es que los gestores de SPV solo comienzan a distribuir las acciones después de haber obtenido ellos mismos los derechos de propiedad.

El SPV de primer nivel tendrá 30 días para distribuir las acciones a sus inversores. En consecuencia, las capas siguientes tendrán que esperar otros 30 días, lo que significa que podría llevar ocho o nueve meses para que los inversores de la capa más baja reciban sus participaciones. Además, diversas tarifas y comisiones en estructuras multicapa pueden reducir significativamente la cantidad de acciones que los inversores esperaban.

En conclusión, la propiedad estructural de estos vehículos se ha vuelto tan confusa que incluso los patrocinadores de SPV con las mejores intenciones podrían inducir a error a sus inversores involuntariamente. Actualmente, el mayor riesgo para los inversores de nivel inferior es la posibilidad de quedarse sin ninguna acción de SpaceX.