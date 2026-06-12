China lanza una planta de hidrógeno impulsada por 700.000 paneles solares e IA

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China lanza una planta de hidrógeno impulsada por 700.000 paneles solares e IA

China ha completado uno de sus proyectos más grandes en el campo de las energías renovables. Según la China Energy Investment Corporation (CHN Energy), el clúster energético costero más grande del país, que integra energía solar, producción de hidrógeno «verde» y sistemas de almacenamiento de energía, ha sido puesto en pleno funcionamiento en el condado de Rudong, provincia de Jiangsu. Así lo informa Ixbt.com informa .

Llevado a cabo por la empresa Guohua Energy Investment, este proyecto se construyó en condiciones naturales complejas, en zonas costeras propensas a inundaciones regulares. En menos de ocho meses, los especialistas instalaron más de 110.000 cimientos de hormigón armado y montaron sobre ellos cerca de 700.000 paneles solares. Para preservar el ecosistema, todos los equipos y pasarelas de servicio se colocaron sobre estructuras elevadas especiales.

La parte central del complejo consiste en una planta de energía solar de 400 MW. Se construyó una nueva subestación costera de 220 kV para transmitir la energía generada a la red. El sistema también incluye una unidad de almacenamiento de energía con una capacidad de 120 MWh para equilibrar las fluctuaciones en la generación solar y cubrir la carga en horas punta.

El centro de hidrógeno del proyecto tiene la capacidad de producir 1.500 m³ de hidrógeno por hora mediante la electrólisis del agua durante los períodos de exceso de energía solar. El volumen de producción anual es de 180 toneladas de hidrógeno «verde». Ya se han firmado contratos para el suministro de este producto con empresas químicas.

Todos los componentes del complejo están integrados en un sistema de control digital único que utiliza algoritmos de IA para coordinar la producción de energía, el almacenamiento y la síntesis de hidrógeno. Esta instalación es un ecosistema energético cerrado capaz de utilizar cada kilovatio de energía con la máxima eficiencia.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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