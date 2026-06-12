HarmonyOS ahora funciona en dispositivos con 64 KB de memoria

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HarmonyOS ahora funciona en dispositivos con 64 KB de memoria

Huawei ha anunciado que la nueva generación de su sistema operativo HarmonyOS ahora admite dispositivos con solo 64 KB de RAM. Según Yu Chengdong, presidente de la división de consumo de Huawei, la versión de código abierto del sistema funcionaba anteriormente en gadgets con 128 KB de memoria, pero esta cifra se ha reducido a la mitad. Así lo informa Ixbt.com .

El ejecutivo de la compañía señaló que tales dispositivos de baja memoria podrían registrar resultados récord en eficiencia energética. En particular, los pequeños gadgets basados en esta tecnología podrían funcionar de forma autónoma hasta por un año con una sola carga. Cabe destacar que esta cifra se refiere a dispositivos IoT (Internet de las cosas), no a teléfonos inteligentes.

64 KB de memoria no son suficientes para sistemas Linux o Android, por lo que en tales dispositivos se suelen utilizar Real-Time Operating Systems (RTOS) ligeros. Con este paso, Huawei tiene como objetivo ampliar aún más su ecosistema en el segmento de sensores NB-IoT y otros dispositivos pequeños sin almacenamiento.

Esta declaración, realizada durante la presentación de HarmonyOS 7, sirve para fortalecer la posición de Huawei en los mercados chino y global. La integración de dispositivos con poca memoria en el ecosistema general permite a los usuarios garantizar una conectividad fluida entre varios gadgets y utilizarlos para diversos fines.

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Abror Shuhratov
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