Mozilla Firefox elimina temporalmente las restricciones de la VPN gratuita

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Mozilla Firefox elimina temporalmente las restricciones de la VPN gratuita

Mozilla ha anunciado que ha eliminado temporalmente las restricciones en el uso del servicio VPN gratuito integrado en el navegador Firefox. Ahora, los usuarios cuentan con tráfico ilimitado y una lista ampliada de servidores. Como parte de esta oferta de verano, las capacidades del servicio se han incrementado significativamente. Esto es reportado por Ixbt.com informa .

Normalmente, a los usuarios se les proporcionaba un límite de 50 GB al mes y acceso a servidores en 5 países. Con la nueva promoción, el número de países disponibles ha llegado a casi treinta. Al conjunto estándar, que incluye Canadá, Francia, Alemania, el Reino Unido y EE. UU., se han sumado Australia, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chile, Colombia, Dinamarca, Finlandia, Irlanda, Italia, Malasia, México, los Países Bajos, Nueva Zelanda, Portugal, Singapur, España, Suecia, Tailandia, Noruega y Sudáfrica.

Estas condiciones preferenciales son válidas hasta el 1 de septiembre de 2026. Después de esa fecha, el sistema volverá a su estado estándar: el límite de datos se establecerá en 50 GB y el número de servidores se reducirá de nuevo a 5. La gestión del servicio se realiza a través de la sección «Privacidad y seguridad» en la configuración del navegador.

Cabe destacar que esta función solo cubre el tráfico dentro del navegador Firefox y no afecta a toda la actividad de red del dispositivo. Actualmente, el servicio Firefox VPN está disponible para usuarios en un número limitado de países y puede no funcionar igual de bien en todas las regiones.

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Abror Shuhratov
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