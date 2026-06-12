Commonwealth Fusion Systems actualiza el modelo del reactor de fusión ARC

Un grupo de investigadores e ingenieros asociados con Commonwealth Fusion Systems ha publicado una serie de cinco artículos que detallan el diseño de la futura central de fusión ARC. Estos trabajos se basan en modelos de plasma y cálculos de ingeniería actualizados, con el objetivo de evaluar la viabilidad de escalar el reactor experimental SPARC a un nivel industrial. La energía de fusión se considera una fuente de energía prácticamente inagotable y baja en carbono. Así lo informa Ixbt.com informa .

El proyecto se basa en la reacción de fusión de isótopos pesados de hidrógeno: deuterio y tritio. Según los cálculos actualizados, se espera que ARC produzca una media de 1,13 GW de potencia de fusión, de los cuales aproximadamente 500 MW podrían convertirse en electricidad. Tras cubrir las necesidades energéticas de la propia estación, se planea suministrar unos 400 MW a la red. El elemento clave del proyecto son los superconductores de alta temperatura, que permiten crear campos magnéticos mucho más potentes que en los tokamaks clásicos.

Los nuevos estudios prestan especial atención al funcionamiento del sistema en modo dinámico. Según el plan, tras 15 minutos de operación de fusión activa, se realiza una pausa de un minuto para el reinicio y la estabilización. Este enfoque permite mantener la alta temperatura del plasma gracias a la inercia térmica. También se propone el uso de tungsteno para proteger las paredes internas del reactor y un diseño modular para la cámara de vacío, que puede reemplazarse cada 1 o 2 años.

Se espera que el reactor SPARC, actualmente en construcción, entre en funcionamiento en los próximos años y sirva como plataforma de pruebas para verificar la estabilidad del plasma y la eficiencia en la eliminación de los subproductos de la reacción. A pesar de los riesgos de ingeniería, los autores destacan que ARC es físicamente robusto y capaz de alcanzar un régimen en el que produce más energía de la que consume para calentar el plasma. Sin embargo, las cuestiones sobre la viabilidad económica y la estabilidad a largo plazo del proyecto siguen abiertas.