Commonwealth Fusion Systems actualiza el modelo del reactor de fusión ARC

·22·Tecnología
Commonwealth Fusion Systems actualiza el modelo del reactor de fusión ARC

Un grupo de investigadores e ingenieros asociados con Commonwealth Fusion Systems ha publicado una serie de cinco artículos que detallan el diseño de la futura central de fusión ARC. Estos trabajos se basan en modelos de plasma y cálculos de ingeniería actualizados, con el objetivo de evaluar la viabilidad de escalar el reactor experimental SPARC a un nivel industrial. La energía de fusión se considera una fuente de energía prácticamente inagotable y baja en carbono. Así lo informa Ixbt.com informa .

El proyecto se basa en la reacción de fusión de isótopos pesados de hidrógeno: deuterio y tritio. Según los cálculos actualizados, se espera que ARC produzca una media de 1,13 GW de potencia de fusión, de los cuales aproximadamente 500 MW podrían convertirse en electricidad. Tras cubrir las necesidades energéticas de la propia estación, se planea suministrar unos 400 MW a la red. El elemento clave del proyecto son los superconductores de alta temperatura, que permiten crear campos magnéticos mucho más potentes que en los tokamaks clásicos.

Los nuevos estudios prestan especial atención al funcionamiento del sistema en modo dinámico. Según el plan, tras 15 minutos de operación de fusión activa, se realiza una pausa de un minuto para el reinicio y la estabilización. Este enfoque permite mantener la alta temperatura del plasma gracias a la inercia térmica. También se propone el uso de tungsteno para proteger las paredes internas del reactor y un diseño modular para la cámara de vacío, que puede reemplazarse cada 1 o 2 años.

Se espera que el reactor SPARC, actualmente en construcción, entre en funcionamiento en los próximos años y sirva como plataforma de pruebas para verificar la estabilidad del plasma y la eficiencia en la eliminación de los subproductos de la reacción. A pesar de los riesgos de ingeniería, los autores destacan que ARC es físicamente robusto y capaz de alcanzar un régimen en el que produce más energía de la que consume para calentar el plasma. Sin embargo, las cuestiones sobre la viabilidad económica y la estabilidad a largo plazo del proyecto siguen abiertas.

EnergíaFusiónARCSPARCTecnología
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Vivo X Fold 6: Se convierte en una estación de trabajo completa con modo PC y soporte para ratónVivo X Fold 6: Se convierte en una estación de trabajo completa con modo PC y soporte para ratónHoy, 11:26Elon Musk hace historia: a punto de convertirse en el primer billonario del mundoElon Musk hace historia: a punto de convertirse en el primer billonario del mundoHoy, 10:53SanDisk presenta las primeras tarjetas de memoria SDUC de 4 TB y 8 TBSanDisk presenta las primeras tarjetas de memoria SDUC de 4 TB y 8 TBHoy, 10:27Mozilla Firefox elimina temporalmente las restricciones de la VPN gratuitaMozilla Firefox elimina temporalmente las restricciones de la VPN gratuitaHoy, 10:26HarmonyOS ahora funciona en dispositivos con 64 KB de memoriaHarmonyOS ahora funciona en dispositivos con 64 KB de memoriaHoy, 09:54Telegram regresa a Wear OS: Ahora funciona en relojes Samsung y PixelTelegram regresa a Wear OS: Ahora funciona en relojes Samsung y PixelHoy, 09:24
AnunciosColaboración
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Tecnología noticias

¿Por qué la IA de Google no puede escribir correctamente su propio nombre?
¿Por qué la IA de Google no puede escribir correctamente su propio nombre?
Científicos crearon células solares 10.000 veces más delgadas que un cabello humano
Científicos crearon células solares 10.000 veces más delgadas que un cabello humano
Honor 600 Super Edition y Honor 600 Pro revelados antes del lanzamiento
Honor 600 Super Edition y Honor 600 Pro revelados antes del lanzamiento
Honor 600 Pro presentado en China: cámara de 200 MP y batería de 8000 mAh
Honor 600 Pro presentado en China: cámara de 200 MP y batería de 8000 mAh
Honor 600 Smart Edition: Con cámara de 200 MP y batería de 8600 mAh
Honor 600 Smart Edition: Con cámara de 200 MP y batería de 8600 mAh
Colores del iPhone 18 Pro revelados: el Dark Cherry se convierte en la tendencia principal
Colores del iPhone 18 Pro revelados: el Dark Cherry se convierte en la tendencia principal
Los modelos Galaxy S23, S24 y S25 Ultra pierden funciones de One UI 8.5
Los modelos Galaxy S23, S24 y S25 Ultra pierden funciones de One UI 8.5
Descubren microbios que crean material de construcción a partir del suelo de Marte
Descubren microbios que crean material de construcción a partir del suelo de Marte