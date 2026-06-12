NVIDIA comienza a recibir pedidos de China para los nuevos procesadores Vera

NVIDIA ha anunciado que sus nuevas CPU Vera, diseñadas para centros de datos de IA, estarán listas para los clientes chinos a partir de agosto. Según Reuters, la compañía ya ha comenzado a aceptar pedidos de estos chips. Así lo informa Ixbt.com informa .

En octubre pasado, el CEO de NVIDIA, Jensen Huang, declaró que la cuota de mercado de la compañía en China había caído a casi cero debido a las restricciones de exportación de EE. UU. y al impulso de Pekín por la independencia tecnológica. Sin embargo, se espera que los nuevos chips Vera cambien la situación.

Las fuentes indican que los clientes chinos están mostrando un gran interés en el primer procesador Vera independiente, desarrollado por NVIDIA específicamente para sistemas de IA que realizan tareas de forma autónoma. El chip ya ha entrado en la fase de producción a gran escala.

El procesador Vera está diseñado para procesos de cálculo realizados por agentes de IA. Según NVIDIA, funciona 1,8 veces más rápido que los procesadores similares de la competencia, lo que proporciona una gran ventaja en el procesamiento de algoritmos complejos.

Al presentar el proyecto Vera, Jensen Huang expresó su esperanza de que se convierta en el próximo negocio multimillonario de la compañía. Incluso predice que los procesadores Vera se volverán más populares que los famosos procesadores gráficos GeForce de la empresa.