Elon Musk se convierte en el primer trillonario del mundo tras la salida a bolsa de SpaceX

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Elon Musk se convierte en el primer trillonario del mundo tras la salida a bolsa de SpaceX

Según Bloomberg News, Elon Musk se ha convertido oficialmente en el primer trillonario del mundo tras el exitoso debut bursátil de SpaceX el viernes. Antes de la salida a bolsa, las acciones de la empresa de cohetes estaban valoradas en 135 dólares cada una, lo que elevó la participación de Musk en la empresa a aproximadamente 860 mil millones de dólares. Impulsada por sus participaciones en Tesla y el fuerte aumento de las acciones de SpaceX tras el inicio de la cotización, la riqueza del magnate tecnológico superó el billón de dólares sobre el papel. Esto es reportado por Techcrunch.com .

El estatus de trillonario de Musk coincide con un período de máxima influencia política y social. Gastó alrededor de 300 millones de dólares en la campaña electoral de Donald Trump en 2024 y posteriormente comenzó a dirigir el "Department of Government Efficiency" dentro de la nueva administración. Sin embargo, sus decisiones sobre la posible disolución de departamentos enteros como USAID están recibiendo duras críticas por parte del público y expertos en salud.

Se espera que la riqueza de Musk siga creciendo. El año pasado, los accionistas de Tesla aprobaron un paquete de compensación que podría valer hasta 1 billón de dólares, sujeto al logro de ciertos hitos operativos. Aunque sus mil millones de acciones de SpaceX no pueden venderse hasta que se establezca una colonia humana en Marte, Musk tiene la capacidad de pedir prestado miles de millones en efectivo utilizando estas acciones como garantía.

Aunque SpaceX es ahora una empresa pública, Elon Musk mantiene un control absoluto. Posee más del 80% de los derechos de voto, selecciona personalmente a la junta directiva y ha estructurado la empresa de manera que limita cualquier desafío legal. Esto le otorga un poder ilimitado en su objetivo de dominar el mercado más grande de la industria espacial.

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Nodirbek Razzokov
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