Google demanda a un grupo de ciberdelincuentes chinos acusado de fraude
Google ha presentado una demanda para desmantelar la infraestructura detrás de una importante operación de ciberdelincuencia impulsada por IA. El viernes, el gigante tecnológico anunció que había presentado una demanda contra una red de ciberdelincuencia china conocida como Outsider Enterprise. Así lo informa Techcrunch.com informa .
Según Google, el grupo utilizó mensajes de texto fraudulentos generados por IA, suplantando a Google y otras marcas conocidas, para robar las contraseñas y los números de tarjeta de crédito de los usuarios. Outsider Enterprise ha estafado a cientos de miles de víctimas hasta la fecha, con daños estimados en millones de dólares.
Durante su actividad, el grupo utilizó 9,000 sitios web falsos y cerca de 1 millón de dominios fraudulentos. Solo en dos semanas de mayo de este año, se enviaron más de 2.5 millones de mensajes a usuarios de Android. Los representantes de Google señalaron que durante este período se recibieron 55,000 informes de spam de los usuarios, lo que equivale a más de dos informes por minuto.
La empresa está utilizando "herramientas antifraude basadas en IA" para combatir estas amenazas. Esta tecnología permite detectar llamadas y mensajes sospechosos y alertar a los usuarios. Como resultado, cada mes se bloquean más de 10 mil millones de mensajes fraudulentos.
Google colabora actualmente con operadores como AT&T, T-Mobile y Verizon para detener estos ciberataques. También se está coordinando con el FBI en este caso, aunque las fuerzas del orden aún no han hecho comentarios oficiales.
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