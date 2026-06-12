Elon Musk: Le di a SpaceX menos del 10 por ciento de probabilidades de éxito

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Elon Musk: Le di a SpaceX menos del 10 por ciento de probabilidades de éxito

Antes de la mayor oferta pública inicial (IPO) de la historia, Elon Musk se reunió con los empleados en la sede de SpaceX en Texas. Durante su discurso, admitió que al principio apenas creía que la empresa alcanzaría su nivel actual. Según Musk, le dio a SpaceX menos del 10 por ciento de probabilidades de éxito. Esto es reportado por Ixbt.com .

«Es difícil creer que una empresa que comenzó en un pequeño almacén en El Segundo saldría a bolsa como parte de la mayor IPO de la historia. Si alguien me hubiera dicho eso en aquel entonces, habría dicho: 'Debes haber tomado algo muy fuerte'. Le di a SpaceX menos del 10 por ciento de probabilidades de sobrevivir», dijo el multimillonario.

El jefe de SpaceX también se refirió a los ambiciosos objetivos futuros de la empresa. Destacó que el objetivo no es solo enviar a unos pocos astronautas al espacio, sino transportar a cualquier persona a la Luna, a Marte o a cualquier punto del sistema solar.

«Queremos llevarte a ti, específicamente a ti, a la Luna, a Marte y, finalmente, aún más lejos», añadió. Mientras tanto, antes de que comenzaran las operaciones, el precio de las acciones de SpaceX subió casi un 30 por ciento, alcanzando los 170 dólares. Esto significa que la valoración de mercado de la empresa podría superar los 100 mil millones de dólares.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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