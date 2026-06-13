La presidenta de SpaceX insinúa una posible fusión con Tesla

Mientras la comunidad mundial se centra en la histórica IPO de SpaceX y su líder Elon Musk, los rumores sobre una posible fusión con otra gran empresa del imperio del multimillonario, Tesla, se han intensificado. Tesla, valorada actualmente en 1,26 billones de dólares, está siendo posicionada por Musk como una empresa de IA y robótica, a pesar de que sus ingresos principales provienen de la venta de vehículos eléctricos. Así lo informa Techcrunch.com informa .

La presidenta y directora de operaciones de SpaceX, Gwynne Shotwell, compartió una perspectiva interesante sobre este posible acuerdo en una entrevista con CNBC. Según ella, una fusión entre las dos empresas "podría hacer la vida de Elon un poco más fácil". Esta declaración está siendo interpretada por muchos analistas como una nueva fase de cooperación estratégica entre SpaceX y Tesla.

Existen pruebas de que SpaceX ya se está preparando para un acuerdo de tal magnitud. Antes de su debut público, la empresa añadió nuevas cláusulas a la sección de factores de riesgo de su documento de registro S-1. Advierte que "se podría emitir un número significativo de acciones en relación con futuras transacciones". Una advertencia tan seria no suele estar destinada a pequeños acuerdos, sino a fusiones con gigantes como Tesla.

Elon Musk no es ajeno a la consolidación de diversos activos en su cartera. A principios de este año, SpaceX adquirió su empresa de IA xAI. A su vez, xAI integró la red social X de Musk mediante un intercambio completo de acciones. Desde esta perspectiva, una fusión entre Tesla y SpaceX podría ser un paso lógico en el camino de Musk hacia la creación de un ecosistema tecnológico unificado.