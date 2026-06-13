Las acciones de SpaceX suben un 19%: Aparece el primer billonario del mundo

SpaceX comenzó con éxito su debut como empresa pública. Con la apertura de las operaciones en el Nasdaq, el precio de la acción subió a 150 dólares, casi un 11% más que el precio de la OPI del jueves (135 dólares). Durante el día, la acción alcanzó los 176 dólares, llevando la capitalización de mercado de la empresa a casi 2,3 billones de dólares, antes de estabilizarse en 159,75 dólares. Así lo informa Techcrunch.com informa .

Según Bloomberg, la demanda de acciones de SpaceX superó la oferta en 4 veces. Esto significa que muchos inversores institucionales que no pudieron obtener acciones directamente durante la OPI ahora las están comprando en el mercado abierto. Además, el hecho de que solo el 4% de las acciones estén en libre circulación, y el resto en manos de los primeros inversores y empleados, también está impulsando el aumento del precio.

La empresa logró cambiar las reglas de inclusión para índices como el Nasdaq 100. Ahora, SpaceX se incorporará a estos índices en cuestión de días en lugar de meses. Esto acelera el proceso de compra automática por parte de grandes fondos. La plataforma Robinhood informó de un tráfico récord en su sistema tras el debut de SpaceX.

Este debut se convirtió en uno de los mayores retornos en la historia del capital de riesgo. Por ejemplo, la inversión de 600 millones de dólares de Founders Fund ha superado los 50 mil millones de dólares. La participación de Andreessen Horowitz está valorada en más de 10 mil millones y la de Sequoia Capital en más de 20 mil millones de dólares. Lo más importante es que el precio de la acción al llegar a 150 dólares convirtió al fundador Elon Musk en el primer billonario del mundo.

Según The New York Times, se espera que unos 4.400 empleados actuales y antiguos de SpaceX se conviertan en millonarios gracias a las acciones, y 400 se conviertan en centimillonarios (poseedores de más de 100 millones de dólares). Esto se registró como un evento histórico para el mundo de la tecnología.