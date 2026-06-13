Huawei supera a Apple y Google en optimización

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Huawei supera a Apple y Google en optimización

En la Huawei Developer Conference 2026, la compañía anunció datos sorprendentes sobre el desarrollo de su sistema operativo HarmonyOS. Según Yu Chengdong, jefe de la división de consumo de Huawei, la plataforma ya puede ejecutarse de forma estable en dispositivos equipados con solo 128 KB de RAM. Así lo informa Ixbt.com informa .

Los ingenieros de la compañía continúan optimizando el sistema y planean reducir el requisito mínimo a 64 KB en el futuro. Esta cifra difiere drásticamente de los requisitos de los sistemas Android e iOS modernos. Por ejemplo, incluso la versión más simplificada de Android Go requiere varios GB de RAM. A modo de comparación, el sistema Windows 95 lanzado en 1995 requería al menos 4 MB de RAM.

Tal nivel de optimización permite a Huawei implementar masivamente HarmonyOS para dispositivos del Internet de las cosas (IoT). En este campo, el consumo mínimo de energía y los bajos requisitos de hardware son de importancia decisiva. En la presentación se señaló que algunos dispositivos con HarmonyOS pueden funcionar hasta un año con una sola carga.

Esta plataforma es muy atractiva para dispositivos de bajo consumo energético como sensores, electrónica vestible y sistemas de hogar inteligente. Tras verse privado de Android y otras tecnologías estadounidenses debido a las sanciones de EE. UU., Huawei ve a HarmonyOS como la base de su ecosistema independiente.

HuaweiHarmonyOSTecnologíaIoTSistema Operativo
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Abror Shuhratov
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