Aparece una línea verde en la pantalla del Google Pixel 9

·32·Tecnología
Aparece una línea verde en la pantalla del Google Pixel 9

Un propietario de un Google Pixel 9, conocido en Reddit como Gold_Blacksmith_7678, informó de un problema inesperado tras instalar la última actualización de seguridad. Según el usuario, tras la actualización del software, apareció una línea verde característica que atraviesa toda la pantalla. Así lo informa Ixbt.com .

Este tipo de defectos no son ajenos a los usuarios de smartphones Google Pixel, pero esta vez la respuesta de la empresa sorprendió a muchos. El servicio de soporte de Google citó la expiración de la garantía para ofrecer al usuario una reparación de pago por 400 dólares o un descuento del 20% en la compra de un nuevo dispositivo.

El propietario del smartphone se opuso rotundamente a esta decisión. Aseguró que el Google Pixel 9 no sufrió daños mecánicos, no se cayó ni estuvo expuesto al agua. Intentó demostrar que el problema surgió inmediatamente después de la actualización del sistema.

Tras varias reclamaciones y una amplia discusión en las redes sociales, Google se vio obligado a cambiar su postura. La empresa revisó la situación y aceptó sustituir el dispositivo de forma gratuita bajo un "programa de soporte de excepción".

GooglePixel 9SmartphoneTecnologíaPantalla
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Anthropic desactiva sus modelos de IA más potentes debido a advertencias de seguridadAnthropic desactiva sus modelos de IA más potentes debido a advertencias de seguridadHoy, 02:21Ingenieros de Meta comparan las condiciones en la división de IA con un «gulag»Ingenieros de Meta comparan las condiciones en la división de IA con un «gulag»Hoy, 23:20AMD reemplaza un procesador Ryzen 9 7950X3D hinchado por temor a dañar su reputaciónAMD reemplaza un procesador Ryzen 9 7950X3D hinchado por temor a dañar su reputaciónHoy, 22:58Un fotón — dos productos: Un reactor solar convierte el CO2 y los residuos en materias primasUn fotón — dos productos: Un reactor solar convierte el CO2 y los residuos en materias primasHoy, 20:52Se espera que la salida a bolsa de SpaceX inicie una «segunda era espacial»Se espera que la salida a bolsa de SpaceX inicie una «segunda era espacial»Hoy, 20:51Google demanda a un grupo de ciberdelincuentes que usa IA para fraudesGoogle demanda a un grupo de ciberdelincuentes que usa IA para fraudesHoy, 20:50
AnunciosColaboración
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Tecnología noticias

¿Por qué la IA de Google no puede escribir correctamente su propio nombre?
¿Por qué la IA de Google no puede escribir correctamente su propio nombre?
Científicos crearon células solares 10.000 veces más delgadas que un cabello humano
Científicos crearon células solares 10.000 veces más delgadas que un cabello humano
Honor 600 Super Edition y Honor 600 Pro revelados antes del lanzamiento
Honor 600 Super Edition y Honor 600 Pro revelados antes del lanzamiento
Honor 600 Pro presentado en China: cámara de 200 MP y batería de 8000 mAh
Honor 600 Pro presentado en China: cámara de 200 MP y batería de 8000 mAh
Honor 600 Smart Edition: Con cámara de 200 MP y batería de 8600 mAh
Honor 600 Smart Edition: Con cámara de 200 MP y batería de 8600 mAh
Los modelos Galaxy S23, S24 y S25 Ultra pierden funciones de One UI 8.5
Los modelos Galaxy S23, S24 y S25 Ultra pierden funciones de One UI 8.5
Colores del iPhone 18 Pro revelados: el Dark Cherry se convierte en la tendencia principal
Colores del iPhone 18 Pro revelados: el Dark Cherry se convierte en la tendencia principal
Descubren microbios que crean material de construcción a partir del suelo de Marte
Descubren microbios que crean material de construcción a partir del suelo de Marte