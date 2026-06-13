Aparece una línea verde en la pantalla del Google Pixel 9

Un propietario de un Google Pixel 9, conocido en Reddit como Gold_Blacksmith_7678, informó de un problema inesperado tras instalar la última actualización de seguridad. Según el usuario, tras la actualización del software, apareció una línea verde característica que atraviesa toda la pantalla. Así lo informa Ixbt.com .

Este tipo de defectos no son ajenos a los usuarios de smartphones Google Pixel, pero esta vez la respuesta de la empresa sorprendió a muchos. El servicio de soporte de Google citó la expiración de la garantía para ofrecer al usuario una reparación de pago por 400 dólares o un descuento del 20% en la compra de un nuevo dispositivo.

El propietario del smartphone se opuso rotundamente a esta decisión. Aseguró que el Google Pixel 9 no sufrió daños mecánicos, no se cayó ni estuvo expuesto al agua. Intentó demostrar que el problema surgió inmediatamente después de la actualización del sistema.

Tras varias reclamaciones y una amplia discusión en las redes sociales, Google se vio obligado a cambiar su postura. La empresa revisó la situación y aceptó sustituir el dispositivo de forma gratuita bajo un "programa de soporte de excepción".