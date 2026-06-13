100 millones de especies y un billón de genes: Lanzan proyecto masivo para IA médica

La empresa británica Basecamp Research ha anunciado una de las iniciativas más grandes en la historia de la biología: el proyecto Trillion Gene Atlas. El objetivo del proyecto es recopilar y analizar datos genéticos de más de 100 millones de organismos vivos no estudiados anteriormente. Esto permitirá aumentar el volumen de la diversidad genética conocida en la Tierra casi 100 veces. El proyecto se está llevando a cabo con el apoyo de Anthropic, Ultima Genomics, PacBio y la infraestructura informática de NVIDIA. Así lo informa Ixbt.com noticias.

Los expertos señalan que la combinación de métodos de secuenciación modernos y la IA permite completar en menos de dos años trabajos que antes requerían más de 20 años. La tarea principal del proyecto es crear un conjunto de datos completamente nuevo para entrenar modelos de IA biológica. Actualmente, muchos sistemas utilizan bases de datos abiertas limitadas, y Basecamp Research considera que es precisamente esta falta de datos lo que dificulta el desarrollo de la IA biológica.

La empresa ya ha presentado su familia de modelos EDEN, entrenada en su base de datos BaseData. Esta base contiene más de 10 mil millones de genes desconocidos para la ciencia. Según los desarrolladores, EDEN se ha convertido en el primer sistema capaz de diseñar moléculas terapéuticas directamente a partir de descripciones de enfermedades. En pruebas de laboratorio, el modelo mostró una alta actividad en células T humanas y creó nuevos péptidos antimicrobianos contra patógenos con una precisión del 97%.

Como parte del proyecto, Anthropic planea ampliar las capacidades científicas de su asistente de IA Claude. En el futuro, al trabajar con grandes conjuntos de datos biológicos, Claude ayudará a los investigadores a interpretar los resultados experimentales y a desarrollar nuevos tratamientos. El proyecto Trillion Gene Atlas se compara en escala con el Proyecto del Genoma Humano, pero esta vez se trata de un mapa genético de la vida en toda la Tierra.