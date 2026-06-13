Batería de 7900 mAh y 512 GB de almacenamiento: El nuevo smartphone de Honor está listo
Honor se prepara para presentar un nuevo smartphone con una enorme batería de 7900 mAh. El dispositivo, con el número de modelo MRK-AN00, ha superado la certificación, lo que indica un lanzamiento inminente al mercado. Así lo informa Ixbt.com .
El nuevo dispositivo de Honor pesa 216,5 gramos y está equipado con una pantalla LCD de 6,87 pulgadas con una resolución de 1592 x 720 píxeles. Según los parámetros de la pantalla y las dimensiones, se espera que este smartphone se posicione en la gama asequible.
En cuanto a las especificaciones técnicas, el smartphone contará con un procesador de ocho núcleos a 2,3 GHz, de 6 GB a 12 GB de RAM y de 128 GB a 512 GB de almacenamiento interno. El dispositivo cuenta con una cámara principal de 50 MP y una cámara frontal de 5 MP.
El smartphone funciona con el sistema operativo MagicOS basado en Android 16. También ofrece soporte completo para redes 5G y estándares de comunicación modernos como VoLTE y VoNR.
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