SpaceX lanza una réplica del motor Raptor V3 para celebrar su histórica IPO

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SpaceX lanza una réplica del motor Raptor V3 para celebrar su histórica IPO

SpaceX ha presentado una colección especial de productos de marca con motivo de su salida a bolsa. En la tienda online de la empresa han aparecido nuevos recuerdos con los símbolos de la IPO y el ticker bursátil SPCX. Esta medida se tomó para celebrar el exitoso debut de la empresa en el mercado financiero. Así lo informa Ixbt.com .

La nueva línea incluye camisetas de "The Future is Public" y "SPCX Liftoff" por 35 $, una bolsa de tela "I Heart SPCX" por 45 $, una gorra por 40 $ y un pin especial por 15 $. El recuerdo más caro y notable de la colección es una campana decorativa diseñada con la forma del motor Raptor V3, valorada en 125 $.

El lanzamiento de la colección está relacionado con la IPO más exitosa en la historia de SpaceX. Tras salir a bolsa, el precio de las acciones de la empresa subió significativamente y su capitalización de mercado superó los 2,1 billones de dólares. Este resultado permitió a la empresa de Elon Musk ocupar el séptimo lugar en el ranking de las empresas más valiosas del mundo.

La exitosa IPO trajo grandes beneficios no solo a los inversores y a Elon Musk, sino también a los empleados comunes de la empresa. Por ejemplo, el aumento del precio de las acciones hizo que un simple soldador de SpaceX se convirtiera en millonario, lo que atrajo la atención del público.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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