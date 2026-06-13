Specialized presenta la bicicleta eléctrica Levo 4 X de 12 000 dólares

Specialized ha presentado oficialmente su nueva bicicleta eléctrica de montaña Levo 4 X. Este modelo cuenta con un cuadro de carbono de alta durabilidad y portaequipajes especiales en la parte delantera y trasera capaces de transportar una carga total de hasta 22 kg. Así lo informa Ixbt.com .

La propulsión corre a cargo de un motor patentado Specialized S-Works 3.1 montado en el centro. El fabricante afirma que ofrece 111 Nm de par y una potencia máxima de 850 W (aproximadamente 1,15 CV), lo que garantiza un alto rendimiento incluso en los terrenos más difíciles.

La bicicleta eléctrica está equipada con una batería de 840 Wh. Según Specialized, es posible circular hasta 4,4 horas con una sola carga, aunque la autonomía real depende de la dificultad de la ruta y del modo de asistencia seleccionado. El dispositivo también cuenta con un cargador inteligente de 12 Amperios.

En cuanto al equipamiento técnico, la Levo 4 X incluye componentes de última generación: horquilla delantera FOX 38 Factory, amortiguador trasero FOX Float X Factory y transmisión SRAM XX Eagle T-Type AXS. Como sistema de frenado se han elegido discos SRAM Maven Ultimate de 220 mm.

La bicicleta está integrada con una pantalla de 2,2 pulgadas, una aplicación móvil dedicada y el servicio Apple Find My. Con un peso de 27,2 kg, esta novedad está disponible en color rojo y tiene un precio de 12 000 dólares.