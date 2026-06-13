Specialized presenta la bicicleta eléctrica Levo 4 X de 12 000 dólares

·2·Tecnología
Specialized presenta la bicicleta eléctrica Levo 4 X de 12 000 dólares

Specialized ha presentado oficialmente su nueva bicicleta eléctrica de montaña Levo 4 X. Este modelo cuenta con un cuadro de carbono de alta durabilidad y portaequipajes especiales en la parte delantera y trasera capaces de transportar una carga total de hasta 22 kg. Así lo informa Ixbt.com .

La propulsión corre a cargo de un motor patentado Specialized S-Works 3.1 montado en el centro. El fabricante afirma que ofrece 111 Nm de par y una potencia máxima de 850 W (aproximadamente 1,15 CV), lo que garantiza un alto rendimiento incluso en los terrenos más difíciles.

La bicicleta eléctrica está equipada con una batería de 840 Wh. Según Specialized, es posible circular hasta 4,4 horas con una sola carga, aunque la autonomía real depende de la dificultad de la ruta y del modo de asistencia seleccionado. El dispositivo también cuenta con un cargador inteligente de 12 Amperios.

En cuanto al equipamiento técnico, la Levo 4 X incluye componentes de última generación: horquilla delantera FOX 38 Factory, amortiguador trasero FOX Float X Factory y transmisión SRAM XX Eagle T-Type AXS. Como sistema de frenado se han elegido discos SRAM Maven Ultimate de 220 mm.

La bicicleta está integrada con una pantalla de 2,2 pulgadas, una aplicación móvil dedicada y el servicio Apple Find My. Con un peso de 27,2 kg, esta novedad está disponible en color rojo y tiene un precio de 12 000 dólares.

SpecializedLevo 4 XBicicleta EléctricaApple Find MyTecnología
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

AMD se niega a pagar una recompensa de 10.000 dólares por una vulnerabilidad críticaAMD se niega a pagar una recompensa de 10.000 dólares por una vulnerabilidad críticaHoy, 08:26Zuckerberg admite errores en la adaptación de Meta a la IAZuckerberg admite errores en la adaptación de Meta a la IAHoy, 08:22SpaceX lanza una réplica del motor Raptor V3 para celebrar su histórica IPOSpaceX lanza una réplica del motor Raptor V3 para celebrar su histórica IPOHoy, 07:25La sonda Parker Solar Probe se acerca al Sol a 6,1 millones de kilómetrosLa sonda Parker Solar Probe se acerca al Sol a 6,1 millones de kilómetrosHoy, 07:21Batería de 7900 mAh y 512 GB de almacenamiento: El nuevo smartphone de Honor está listoBatería de 7900 mAh y 512 GB de almacenamiento: El nuevo smartphone de Honor está listoHoy, 06:56Los cohetes Starship se lanzarán mensualmente a partir de agosto de 2026Los cohetes Starship se lanzarán mensualmente a partir de agosto de 2026Hoy, 06:53
AnunciosColaboración
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Tecnología noticias

¿Por qué la IA de Google no puede escribir correctamente su propio nombre?
¿Por qué la IA de Google no puede escribir correctamente su propio nombre?
Científicos crearon células solares 10.000 veces más delgadas que un cabello humano
Científicos crearon células solares 10.000 veces más delgadas que un cabello humano
Honor 600 Super Edition y Honor 600 Pro revelados antes del lanzamiento
Honor 600 Super Edition y Honor 600 Pro revelados antes del lanzamiento
Honor 600 Pro presentado en China: cámara de 200 MP y batería de 8000 mAh
Honor 600 Pro presentado en China: cámara de 200 MP y batería de 8000 mAh
Honor 600 Smart Edition: Con cámara de 200 MP y batería de 8600 mAh
Honor 600 Smart Edition: Con cámara de 200 MP y batería de 8600 mAh
Los modelos Galaxy S23, S24 y S25 Ultra pierden funciones de One UI 8.5
Los modelos Galaxy S23, S24 y S25 Ultra pierden funciones de One UI 8.5
Colores del iPhone 18 Pro revelados: el Dark Cherry se convierte en la tendencia principal
Colores del iPhone 18 Pro revelados: el Dark Cherry se convierte en la tendencia principal
Descubren microbios que crean material de construcción a partir del suelo de Marte
Descubren microbios que crean material de construcción a partir del suelo de Marte