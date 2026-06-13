El FBI construye una ciudad especial para simular ciberataques

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El FBI construye una ciudad especial para simular ciberataques

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) de EE. UU. ha presentado una ciudad artificial que cubre más de 2.000 metros cuadrados en su campus de Huntsville, Alabama. Este proyecto está diseñado para que las fuerzas del orden simulen ciberataques reales y realicen ejercicios prácticos de investigación. El objetivo es enseñar a los investigadores a trabajar con las últimas tecnologías de consumo y corporativas en un entorno seguro. Así lo informa Techcrunch.com informa .

El complejo, llamado Kinetic Cyber Range, se inauguró en febrero de 2025 e incluye casas totalmente equipadas, un hotel, una gasolinera, un supermercado, un palacio de justicia, un hospital y una central eléctrica. Todos los dispositivos y sistemas de la ciudad funcionan como en la vida real, pero están estrictamente controlados para garantizar que los ataques simulados no salgan del complejo.

El complejo también cuenta con un centro de datos con más de 200 servidores físicos. Ejecuta sistemas bajo Windows y Linux, lo que ayuda a los investigadores a desarrollar habilidades para realizar búsquedas e investigaciones en entornos corporativos reales. Según el FBI, más de 1.400 especialistas se han formado allí desde su apertura.

La ciudad también permite simular ataques de ransomware y sus consecuencias, como situaciones críticas en las que fallan los sistemas hospitalarios. Esto enseña a los investigadores a tomar las decisiones correctas en situaciones de alta presión donde hay vidas humanas en juego.

Además, el Kinetic Cyber Range desempeña un papel vital en la formación de expertos en informática forense. Los investigadores aprenden métodos para eludir los sistemas de seguridad y extraer datos de dispositivos fabricados por empresas como Apple o Google. Estas herramientas suelen ser controvertidas en el mundo tecnológico porque explotan vulnerabilidades desconocidas para los fabricantes de dispositivos.

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Nodirbek Razzokov
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