DeepCool presenta una solución inesperada: instalar disipadores masivos en cajas SFF

El fabricante de componentes para PC DeepCool ha presentado una solución inesperada y única para los entusiastas de los sistemas de factor de forma pequeño (SFF). Por lo general, las cajas compactas son conocidas por su incapacidad para albergar grandes sistemas de refrigeración, pero los ingenieros de DeepCool decidieron resolver este problema cambiando fundamentalmente el diseño de la caja. Esto es reportado por Ixbt.com informa .

Según ixbt.com, la empresa presentó un nuevo tipo de caja compacta que cuenta con una abertura especial en el panel lateral. A través de esta abertura, los disipadores de CPU masivos pueden sobresalir fuera de la caja. Este enfoque tiene como objetivo equilibrar la compacidad y el alto rendimiento, permitiendo a los usuarios enfriar incluso los procesadores más potentes en un chasis pequeño.

Nuevo concepto de diseño y sus ventajas

Como se puede ver en las imágenes proporcionadas, un disipador gigante como el DeepCool Assassin V sobresale de la caja porque no cabe dentro. Aunque esto puede parecer visualmente inusual, ofrece varias ventajas técnicas. En primer lugar, el usuario no se limita a disipadores de bajo perfil y bajo rendimiento. En segundo lugar, el disipador aspira aire frío directamente de la habitación, lo que aumenta aún más la eficiencia de refrigeración.

Sin embargo, esta solución puede contradecir ligeramente la filosofía fundamental de las cajas SFF. Las cajas compactas suelen elegirse por el ahorro de espacio y la estética. El disipador que sobresale aumenta las dimensiones generales del sistema y le da una forma no estándar. Esto puede causar molestias a algunos usuarios o no ajustarse a sus preferencias estéticas.

Posición en el mercado y perspectivas

Los productos de DeepCool son bien conocidos en el mercado por su asequibilidad y calidad. Si esta caja entra en producción en masa, podría volverse popular entre los jugadores y overclockers que aprecian los diseños únicos y priorizan el rendimiento. Esto sería especialmente ideal para sistemas compactos equipados con potentes tarjetas gráficas NVIDIA RTX y procesadores de alto consumo.

Hasta ahora, DeepCool no ha proporcionado información oficial sobre el nombre exacto, las especificaciones técnicas o la fecha de lanzamiento de esta inusual caja. Es posible que la empresa esté utilizando este modelo para evaluar la reacción de los usuarios ante tales soluciones híbridas. Si el proyecto tiene éxito, otros fabricantes podrían introducir cajas de construcción "abierta" similares en el futuro.