Belkin presenta un cargador GaN de 45W con cable retráctil

Belkin, una de las marcas líderes a nivel mundial en la fabricación de accesorios, ha lanzado una innovación única en el mundo de la tecnología. La compañía presentó su nuevo 45W Retractable GaN Wall Charger (número de modelo WCH023). Este gadget destaca no solo por su tamaño compacto, sino también por ofrecer una solución innovadora a uno de los mayores problemas de los usuarios: los cables enredados. Esto es reportado por Ixbt.com informa .

La característica principal del nuevo dispositivo es el cable USB-C integrado, que se extiende hasta 0,8 metros. Después de su uso, el cable se retrae automáticamente en la carcasa mediante un mecanismo especial. Según ixbt.com, este mecanismo está diseñado para soportar 20 000 ciclos de retracción. El cable en sí puede soportar 5 000 dobleces y una carga de hasta 10 kg.

Capacidades técnicas y rendimiento

El dispositivo está basado en semiconductores modernos de GaN (nitruro de galio). Esta tecnología proporciona una mayor eficiencia en comparación con los cargadores de silicio tradicionales. Los ingenieros de Belkin afirman que el nuevo modelo tiene una eficiencia de conversión de energía del 92 % y funciona 10 grados más frío que los adaptadores estándar.

La potencia máxima del cargador es de 45 W. Si un usuario utiliza tanto el cable integrado como el puerto USB-C adicional simultáneamente, la potencia se distribuye en 25 W y 20 W. El dispositivo es compatible con los estándares USB Power Delivery 3.1 y PPS, lo que lo hace universal para los smartphones modernos.

Según las estimaciones de la empresa, este adaptador puede cargar un iPhone 17 Pro al 50 % en solo 20 minutos. Los usuarios de Samsung Galaxy S25 Ultra pueden lograr el mismo resultado en 25 minutos. Estas cifras indican que el dispositivo no solo es conveniente, sino también muy rápido.

Diseño compacto y enfoque ecológico

Belkin prestó especial atención a la ecología al crear su nuevo producto. El 90 % de la carcasa del dispositivo está fabricada con plástico reciclado. Con unas dimensiones de 65 × 52 × 38 mm y un peso de 145 gramos, el gadget también cuenta con clavijas plegables, lo que lo convierte en una opción ideal para viajar.

Potencia máxima: 45 W;

Longitud del cable: 0,8 metros (retráctil);

Peso: 145 gramos;

Seguridad: incluye sistemas de protección contra sobrecalentamiento, sobretensión y cortocircuitos.

Actualmente, este cargador innovador se vende en el mercado chino por unos 28 dólares. Se espera que el producto llegue pronto al mercado global. Dado que la marca Belkin es un símbolo de calidad y durabilidad, este gadget sin duda se volverá popular entre los usuarios que buscan accesorios de alta calidad.