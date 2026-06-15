Honor presenta el X70 Pro Max ultra resistente: batería de 8560 mAh e IP69K

Honor, un actor consolidado en el mercado de los smartphones, ha presentado inesperadamente el nuevo miembro de la serie X70: el X70 Pro Max. Este dispositivo está captando la atención no solo por sus capacidades técnicas, sino también por su durabilidad extrema y su batería de ultra alta capacidad. Según ixbt.com, el nuevo gadget apareció directamente en las plataformas de venta online sin anuncios previos. Esto es reportado por la fuente de noticias.

El punto fuerte del Honor X70 Pro Max es su enorme batería de 8560 mAh. Esta cifra es uno de los resultados récord entre los smartphones modernos. El dispositivo admite tecnología de carga rápida de 90 W y también cuenta con una función de carga inversa para alimentar otros gadgets. Esto lo convierte en una opción ideal para viajes largos y áreas con fuentes de energía limitadas.

Pantalla y rendimiento

El smartphone está equipado con una pantalla AMOLED de 6,79 pulgadas con una resolución de 2640 x 1200 píxeles. La pantalla cubre completamente la gama de colores DCI-P3 y el brillo máximo puede alcanzar los 6000 nits. Para proteger la salud ocular de los usuarios, se ha implementado una tecnología PWM de 3840 Hz, que reduce significativamente el parpadeo de la pantalla.

En el interior del dispositivo, se ha instalado un procesador Snapdragon 6 Gen 4 Enhanced Edition. En cuanto a la memoria, se ofrecen 8 GB de RAM y hasta 512 GB de almacenamiento interno. El software se basa en el último MagicOS 10.0 sobre Android 16. Esto garantiza un funcionamiento fluido del sistema y acceso a funciones modernas.

Máxima protección y funciones adicionales

El chasis del Honor X70 Pro Max está protegido según los estándares IP66, IP68, IP69 e incluso IP69K. Esto significa que el smartphone es resistente no solo al agua y al polvo, sino también a chorros de agua caliente a alta presión. Este nivel de protección suele encontrarse solo en teléfonos rugerizados especializados, pero Honor lo ha integrado con éxito en un smartphone de diseño moderno.

Otras características del dispositivo incluyen:

Cámaras principal de 50 MP y frontal de 8 MP;

Altavoces estéreo para un sonido de alta calidad;

Módulo NFC para pagos sin contacto;

Puerto infrarrojo (IR) para controlar electrodomésticos;

Estándar de conexión Wi-Fi 6 de alta velocidad.

Dada la popularidad de esta marca en el mercado, se espera que el nuevo modelo aparezca pronto en las tiendas locales. En el mercado internacional, el precio del Honor X70 Pro Max comienza en aproximadamente 295 dólares. Esta relación precio-rendimiento lo convierte en uno de los smartphones más competitivos del segmento de gama media.