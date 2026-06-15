Huawei abandona Windows: saldrán los primeros ordenadores con HarmonyOS

El gigante tecnológico chino Huawei ha anunciado oficialmente que lanzará sus primeros ordenadores comerciales basados en su sistema operativo propietario, HarmonyOS, en 2026. Este paso es una parte esencial de la estrategia de la empresa para terminar completamente con su dependencia de las tecnologías occidentales, en particular del sistema Windows de Microsoft. Se espera que los nuevos dispositivos marquen una nueva era en la industria, no solo en términos de software, sino como un ecosistema unificado. Esto es reportado por Ixbt.com informa .

Durante la Huawei Developer Conference 2026, el presidente de la división de tabletas y PC de la empresa, Zhu Dundun, compartió los planes para esta dirección. Según él, la presentación oficial de los primeros ordenadores bajo HarmonyOS está programada para septiembre de 2026. Los procesos de prueba y los proyectos piloto para los nuevos sistemas se llevarán a cabo en julio y agosto.

Una nueva solución para el sector corporativo y las agencias gubernamentales

La nueva generación de ordenadores está destinada principalmente a estructuras gubernamentales, el sector financiero, empresas energéticas y grandes organizaciones corporativas. Según ixbt.com, Huawei tiene como objetivo garantizar la seguridad y la independencia en el segmento empresarial mediante la expansión de su ecosistema de software. Si bien anteriormente HarmonyOS se utilizaba principalmente en teléfonos inteligentes y tabletas, ahora se convertirá en la base de estaciones de trabajo y portátiles completos.

Huawei ya ha preparado los portátiles HM740 y HM940 para empresas. Por ejemplo, el modelo HM740 cuenta con una pantalla OLED de 14,2 pulgadas que admite una frecuencia de actualización de 120 Hz. El dispositivo tiene solo 14,5 mm de grosor y pesa 1,32 kg. Lo más notable es que el fabricante promete que este portátil funcionará hasta 21 horas con una sola carga.

Seguridad y capacidades técnicas

En cuanto al software, el sistema HarmonyOS PC estará equipado con un modo digital especial que permite separar los datos laborales y personales. Esto es muy útil para que los usuarios corporativos garanticen la seguridad de los datos. Las características técnicas de los ordenadores de sobremesa (desktop), incluida la configuración del CPU y la memoria, se mantienen en secreto por ahora, aunque las primeras imágenes de estos sistemas ya han aparecido en la red.

Esta noticia también es de gran importancia para el mercado de Uzbekistán. La marca Huawei goza de una gran reputación en el país y muchos representantes de los sectores público y privado utilizan los dispositivos de esta marca. La aparición de un nuevo sistema operativo independiente de Windows podría permitir en el futuro diversificar la infraestructura de TI local.

La empresa planea aumentar significativamente el volumen de entrega de ordenadores equipados con HarmonyOS en 2026. Esto marcará una nueva etapa de competencia con gigantes como Microsoft y Apple, no solo en el mercado interno chino, sino también en el escenario internacional.