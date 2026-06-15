La nueva actualización de Windows 11 causa fallos graves

La última actualización de seguridad KB5094126 lanzada por Microsoft para el sistema operativo Windows 11 ha causado problemas inesperados a muchos usuarios. Tras instalar este paquete, destinado a mejorar la estabilidad del sistema, propietarios de ordenadores de todo el mundo informan de diversos fallos técnicos, incluyendo bloqueos totales del sistema y acceso restringido a los datos. Así lo informa Ixbt.com informa .

Actualmente, los foros de soporte técnico y las redes sociales están inundados de quejas de usuarios. Uno de los problemas más comunes es el fenómeno de la "pantalla azul de la muerte" (BSOD) observado en dispositivos de la marca HP. Los expertos creen que esta situación podría estar relacionada con el proceso de actualización de los certificados Secure Boot que Microsoft está llevando a cabo.

Bloqueo del sistema y errores en servicios en la nube

No solo los usuarios de HP, sino también los propietarios de portátiles Lenovo se enfrentan a serias dificultades. En particular, se observan con frecuencia casos de congelación total del sistema (freezing) en estos dispositivos. Además, muchos usuarios han informado que no pueden acceder a sus archivos en servicios en la nube como OneDrive y Dropbox.

Las investigaciones realizadas por administradores de sistemas han demostrado que el problema relacionado con los servicios en la nube se debe a la configuración del Control de Cuentas de Usuario (UAC). Resulta que el fallo ocurre principalmente en entornos donde el UAC está desactivado y el usuario tiene derechos de administrador local. Para resolver el problema temporalmente, se recomienda restablecer la configuración de UAC a su estado predeterminado.

BitLocker y medidas de seguridad

Otro riesgo grave ha surgido con respecto al sistema de cifrado de disco BitLocker. En algunos casos, tras instalar la actualización, el sistema entra automáticamente en modo de recuperación y solicita al usuario que introduzca una clave especial para desbloquear el disco. Esto supone un riesgo de pérdida de datos para los usuarios que no han guardado sus claves.

Según ixbt.com, Microsoft está investigando estos errores y se espera que lance un parche (hotfix) fuera de ciclo en un futuro próximo. Se recomienda a los usuarios ser cautelosos al instalar actualizaciones del sistema y crear copias de seguridad de los datos importantes.

Por ahora, se sugieren las siguientes medidas temporales para los usuarios que experimentan problemas: