Hermeticidad del Soyuz MS-29 probada con éxito en Baikonur

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Hermeticidad del Soyuz MS-29 probada con éxito en Baikonur

Ha finalizado una etapa importante de las pruebas en la cámara de vacío de la nave espacial de transporte tripulada Soyuz MS-29 en el cosmodromo de Baikonur. Según la corporación estatal Roskosmos, la hermeticidad de todos los compartimentos y sistemas de a bordo de la nave fue verificada mediante controles automatizados y no se detectaron deficiencias. Así lo informa Ixbt.com noticia informa.

Estas pruebas pneumovacuum comenzaron el 9 de junio de este año. Este proceso es fundamental para confirmar que la nave espacial puede mantener su integridad y presión interna en condiciones extremas en el espacio abierto, es decir, en el vacío. Los especialistas señalaron que cada parte de la nave cumple plenamente con los requisitos de seguridad.

Siguientes etapas de la preparación

Tras las exitosas pruebas, la nave Soyuz MS-29 fue trasladada a un área de trabajo especial para continuar los preparativos previos al vuelo. Ahora los ingenieros comenzarán a revisar el sistema de automatización del conjunto del motor y del módulo de descenso. Estos sistemas son responsables de las maniobras orbitales y del proceso de regreso a la Tierra.

Asimismo, próximamente se llenará el sistema de regulación térmica con un líquido refrigerante especial (transferidor de calor). Esto es necesario para mantener la temperatura interior de la nave y evitar el sobrecalentamiento de los equipos. El proceso de preparación incluye no solo la técnica, sino también la comodidad de los miembros de la tripulación.

En particular, los especialistas ajustarán los asientos Kazbek-UM destinados a los cosmonautas y prepararán el equipo personal de la tripulación. Estos asientos sirven para mitigar las fuertes cargas (sobrecarga) durante el lanzamiento y el aterrizaje.

Fecha de vuelo y objetivo de la misión

Según Ixbt.com, el vuelo conjunto del cohete portador Soyuz-2.1a con la nave Soyuz MS-29 está programado para el 14 de julio de 2026. Esta misión tiene como objetivo transportar a los miembros de la 75.ª expedición principal a la Estación Espacial Internacional (ISS).

Este proyecto, que también es de interés para los entusiastas del espacio en Uzbekistán, es otro paso importante que se lleva a cabo desde el cosmodromo más grande de nuestra región. Cada nave lanzada desde Baikonur sirve para enriquecer aún más la experiencia de la humanidad en la exploración del espacio.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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