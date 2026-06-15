Ulefone RugOne Xever 8: Presentada la función de cambio de batería en caliente

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Ulefone RugOne Xever 8: Presentada la función de cambio de batería en caliente

La marca RugOne, perteneciente a Ulefone, ha presentado su nuevo smartphone rugerizado RugOne Xever 8. La característica principal de este dispositivo es que permite al usuario cambiar la batería sin apagar el dispositivo, es decir, sin interrumpir el flujo de trabajo. Esta tecnología es una innovación crucial para especialistas que trabajan en condiciones extremas y viajeros. Así lo informa Ixbt.com noticia indica.

Según ixbt.com, el nuevo modelo implementa la tecnología Swappable Battery 2.0. En la generación anterior, el Xever 7, la pantalla se ponía negra y el sistema se detenía temporalmente al cambiar la batería. En el RugOne Xever 8, el usuario puede cambiar la batería incluso mientras habla por teléfono, ve un video o escribe texto. La comunicación no se interrumpe y no hay riesgo de pérdida de datos.

Especificaciones Técnicas y Durabilidad

El smartphone destaca no solo por su batería, sino también por su robustez. Cuenta con el estándar militar MIL-STD-810H, así como los niveles de protección IP68 e IP69K. Esto significa que el dispositivo es resistente al agua, al polvo, a golpes fuertes y a cambios extremos de temperatura. Para trabajar en entornos ruidosos, se ha instalado un altavoz SonicX de 117 dB.

En cuanto al hardware, está equipado con un procesador MediaTek Helio G200 y 8 GB de RAM. La memoria interna puede ser de 128 GB o 256 GB según la elección. La pantalla de 6,5 pulgadas soporta una frecuencia de actualización de 120 Hz, lo que garantiza un movimiento de imagen fluido.

Las capacidades de la cámara también son bastante altas para smartphones rugerizados: el módulo principal tiene un sensor de 64 megapíxeles, y también hay una cámara de visión nocturna especial de 20 megapíxeles. El paquete incluye dos baterías de 4800 mAh cada una, lo que prácticamente elimina los problemas de energía en viajes largos.

Software y Precios

El RugOne Xever 8 funciona con el moderno sistema operativo Android 16. El fabricante garantiza actualizaciones mayores del sistema durante tres años para este modelo. Este tipo de soporte a largo plazo es poco común en el segmento de smartphones rugerizados.

Actualmente, el nuevo gadget se puede adquirir en el sitio oficial de RugOne, así como en grandes plataformas de venta como AliExpress, Amazon y Mercado Libre. Los precios se han fijado de la siguiente manera:

  • Versión base con 128 GB de memoria — 380 dólares;
  • Versión superior con 256 GB de memoria — 410 dólares.
En el mercado de Uzbekistán, este tipo de smartphones son populares principalmente entre quienes trabajan en la construcción, la minería y el turismo extremo. Se espera que el nuevo modelo de la marca Ulefone se destaque significativamente de la competencia por su precio asequible y su sistema de batería único.

UlefoneRugOneSmartphoneTecnologíaGadget
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Abror Shuhratov
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