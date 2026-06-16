Respond.io, una plataforma de gestión de comunicación con el cliente, ha logrado recaudar 62,5 millones de dólares en su ronda de inversión serie B. Esta financiación, liderada por Camber Partners, permitirá a la empresa expandir sus servicios basados en AI y conquistar nuevos mercados. Este éxito se considera un hito importante para el ecosistema tecnológico de Malasia. Así lo informa Techcrunch.com en su noticia .

Con sede en Kuala Lumpur, Respond.io fue fundada en 2017 para resolver el problema de la comunicación de las empresas con sus clientes a través de diversas mensajerías. Según TechCrunch, los ingresos recurrentes anuales (ARR) de la empresa alcanzaron los 35 millones de dólares, un crecimiento del 169 % respecto al año anterior. Cabe destacar que la empresa opera con un margen de beneficio neto del 30 %, una cifra poco común en el mercado actual de SaaS (Software as a Service).

Integración de AI y mensajería

La plataforma Respond.io unifica aplicaciones populares como WhatsApp, Instagram, TikTok, Messenger, Line, Telegram y WeChat en un solo sistema. Esto es especialmente útil para sectores que requieren una comunicación prolongada con el cliente: salud, venta de automóviles, educación y turismo. Como señaló el fundador Gerardo Salandra, las personas no compran un coche o servicios costosos simplemente entrando en un sitio web e ingresando su tarjeta bancaria; primero quieren conversar y obtener respuestas a sus preguntas.

La principal ventaja de la plataforma son sus agentes de AI. Estos asistentes inteligentes procesan un gran volumen de solicitudes sin intervención humana, filtran clientes potenciales e incluso cierran ventas. Actualmente, el sistema procesa más de 2.000 millones de mensajes por trimestre. La aparición de tecnologías como ChatGPT no es un riesgo para la empresa, sino que actúa como un motor de crecimiento.

Un nuevo enfoque en el modelo de negocio

Respond.io también se diferencia de sus competidores por su política de precios. Mientras que muchas empresas occidentales cobran por cada usuario (puesto de trabajo), la startup malasia cobra basándose en el volumen de conversaciones. Esto permite a las empresas optimizar costos incluso al migrar hacia la AI y reducir personal. Según Salandra, las plataformas tradicionales están adaptadas al correo electrónico y las llamadas, mientras que la mensajería es solo una función adicional para ellas.

Se prevé que las nuevas inversiones se destinen a los siguientes objetivos:

Ampliar el ecosistema mediante la adquisición de otras startups tecnológicas;

Perfeccionar aún más los algoritmos de AI;

Consolidar su posición en el segmento de grandes clientes corporativos (empresas de 200 a 10.000 empleados);

Expandirse en los mercados internacionales, especialmente en las regiones de Asia y Oriente Medio.

Teniendo en cuenta que el volumen de ventas a través de Telegram e Instagram sigue creciendo en el mercado de Uzbekistán, soluciones como Respond.io podrían convertirse en herramientas relevantes para los emprendedores locales en el futuro. La dirección de la empresa está convencida de que la demanda de sus servicios solo aumentará a medida que se desarrolle la AI.