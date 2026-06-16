Foundation Alloy revoluciona la metalurgia: los metales ya no se funden

La humanidad ha utilizado casi el mismo método para preparar aleaciones metálicas desde la Edad del Bronce: diferentes metales se funden en un recipiente y se mezclan hasta que se forma un material nuevo y más resistente. Sin embargo, la startup Foundation Alloy ha presentado una nueva tecnología que cambia completamente este enfoque tradicional. En lugar de fundir los metales, la empresa ha desarrollado una tecnología para unirlos «golpeándolos» de una manera especial. Así lo informa Techcrunch.com en su noticia.

En una entrevista con TechCrunch, Jake Guglin, fundador y CEO de Foundation Alloy, destacó que su método se basa en la creación de materiales con nuevas propiedades mediante el choque de partículas de polvo metálico. Este proceso permite formar propiedades físicas únicas que ningún otro fabricante puede alcanzar. Actualmente, la startup vende sus metales especiales en lotes pequeños, aunque se dice que la demanda supera ampliamente la oferta.

Una nueva era industrial y eficiencia energética

Se espera que la tecnología de Foundation Alloy se aplique ampliamente en la industria automotriz, aeroespacial, la fabricación de semiconductores y la defensa. Además, la startup está realizando proyectos piloto con empresas fabricantes de relojes de lujo y cuchillos de cocina. Según Guglin, el nuevo método no solo mejora la calidad, sino que reduce drásticamente los residuos y los costes de producción.

Abandonar el proceso de fusión tradicional es también muy beneficioso desde el punto de vista ecológico. La tecnología de estado sólido que emplea Foundation Alloy consume aproximadamente diez veces menos energía que los métodos habituales. Este es un factor crucial para los gigantes industriales que buscan reducir las emisiones de carbono a nivel global.

Bases científicas e inversión

Esta tecnología es el resultado de investigaciones científicas llevadas a cabo durante los últimos 20 años. Científicos liderados por Tim Rupert y Chris Schuh sentaron las bases de esta innovación estudiando los cambios de los metales a escala nanométrica. Chris Schuh es un experto experimentado que ya ha cofundado startups exitosas como Desktop Metal y Xtalic.

La empresa tiene como objetivo alcanzar un volumen de producción de varias toneladas por semana para 2027. Para ello, se han recaudado 22 millones de dólares en una ronda de inversión serie A liderada por Voyager Ventures. Entre los inversores se encuentran las siguientes empresas prestigiosas:

Yamaha Motors

America’ Frontier Fund

Trust Ventures

Engine Ventures

Kanematsu Corporation

Se ha informado que Kanematsu Corporation también se encargará de distribuir los metales de la startup en los mercados de Japón y el Sudeste Asiático. Esto podría sentar las bases para que materiales metálicos de alta tecnología lleguen más fácilmente a mercados en desarrollo como Uzbekistán en el futuro.

El objetivo de crear cualquier aleación es combinar perfectamente dos o más elementos metálicos a nivel molecular. A través del método de Foundation Alloy, se logra una repetición uniforme de las redes cristalinas en todo el material, lo que mejora significativamente la durabilidad y otras propiedades del metal.