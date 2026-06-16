Vivo prepara el smartphone económico T5 Lite 5G: batería de 6500 mAh y pantalla de 120 Hz

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Vivo prepara el smartphone económico T5 Lite 5G: batería de 6500 mAh y pantalla de 120 Hz

La compañía china Vivo se prepara para lanzar el nuevo modelo T5 Lite 5G con el objetivo de ampliar su popular serie T. Aunque este dispositivo pertenece al segmento económico, se espera que atraiga a muchos usuarios gracias a su larga duración de batería y su robusto sistema de protección. Así lo informa Ixbt.com en una noticia.

Según información exclusiva publicada por XpertPick, la principal ventaja del nuevo smartphone reside en su autonomía. El dispositivo cuenta con una enorme batería de 6500 mAh y es compatible con la tecnología de carga rápida de 44 W. Esta cifra es incluso superior a la de muchos modelos insignia, lo que permite que el dispositivo funcione durante varios días sin necesidad de cargarlo.

Especificaciones técnicas y características de la pantalla

El modelo Vivo T5 Lite 5G está equipado con una pantalla LCD de 6,74 pulgadas. La frecuencia de actualización de 120 Hz contribuye a la fluidez de la interfaz. Aunque la resolución es HD+, gracias a un brillo de hasta 1200 nits, es posible leer la información sin problemas incluso bajo la luz solar.

En el interior del smartphone se encuentra el procesador MediaTek Dimensity 6300. Este chip garantiza un rendimiento estable para aplicaciones diarias, mensajería y juegos de exigencia media. La configuración de memoria se ofrece en varias versiones según las necesidades del usuario:

  • 4 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento;
  • 6 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento;
  • 6 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento.
En cuanto a la cámara, Vivo no ha buscado complicaciones excesivas. El panel trasero cuenta con un módulo principal de 50 megapíxeles, que permite tomar fotos de calidad con luz diurna. En la parte frontal, se prevé una cámara de 8 megapíxeles para videollamadas y selfies.

Protección y apariencia

El cuerpo del smartphone está protegido contra el polvo y las salpicaduras de agua según el estándar IP65. Esta es una ventaja importante para los dispositivos de gama media. El dispositivo tiene un grosor de 8,39 mm, un peso aproximado de 209 gramos y se espera que salga a la venta en los colores Twilight Shadow y Ocean Blue.

La serie T de la marca Vivo es conocida por su asequibilidad y fiabilidad. El lanzamiento del modelo T5 Lite 5G podría ser la opción ideal, especialmente para quienes buscan un teléfono con gran autonomía. Por ahora, no se ha revelado la fecha de presentación oficial ni el precio, aunque los insiders destacan que su precio será competitivo.

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Abror Shuhratov
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