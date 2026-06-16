El Redmi Turbo 5 llega al mercado global: batería gigante y actualizaciones prolongadas

Redmi, la submarca de la corporación Xiaomi, ha presentado uno de sus smartphones más esperados, el Redmi Turbo 5, en los mercados fuera de China. El dispositivo aspira a dejar atrás a sus competidores del segmento de gama media gracias a sus especificaciones técnicas, especialmente una batería de capacidad sin precedentes y un soporte de software a largo plazo. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

Según la información de ixbt.com, la versión internacional del smartphone (inicialmente en el mercado de la India) es casi idéntica a la versión china. La principal ventaja del dispositivo es su enorme batería de 7540 mAh. Tal fuente de energía permite a los usuarios varios días de uso intensivo. Además, admite carga rápida de 100 W y carga inversa cableada de 27 W.

Pantalla y rendimiento

El modelo Redmi Turbo 5 está equipado con una pantalla plana AMOLED de 6,59 pulgadas que ofrece una resolución de 1,5K. La frecuencia de actualización de la pantalla es de 120 Hz y el nivel de brillo máximo alcanza un récord de 3500 nits. Esto garantiza una imagen clara incluso bajo la luz solar. El dispositivo integra un procesador MediaTek Dimensity 8500-Ultra, que asegura un alto rendimiento.

Para evitar el sobrecalentamiento del smartphone, se ha implementado un sistema de refrigeración por cámara de vapor 3D Ice Loop con un área de 5300 mm2. Esta es una novedad importante, especialmente para los usuarios que juegan juegos pesados y realizan tareas gráficas complejas. En cuanto a la cámara, Redmi no ha escatimado: el módulo principal cuenta con un sensor Sony IMX882 de 50 megapíxeles, acompañado de un objetivo gran angular de 8 megapíxeles. Para los amantes de los selfies, se ha previsto una cámara frontal de 20 megapíxeles.

Software y nivel de protección

4 años de actualizaciones mayores del sistema operativo;

6 años de actualizaciones del sistema de seguridad.

El nuevo modelo funciona bajo el sistema operativo HyperOS 3 basado en Android 16. Xiaomi promete un soporte a largo plazo para este modelo:

Además, el Redmi Turbo 5 destaca por su resistencia en condiciones extremas. Su cuerpo está protegido según los estándares IP66, IP68, IP69 e IP69K. Esto significa que el smartphone no solo no teme caerse al agua, sino también los chorros de agua caliente a alta presión. Actualmente, la versión de 8/256 GB se valora en unos 380 dólares, y el modelo de 12/256 GB en unos 410 dólares. Se espera la llegada de este modelo al mercado de Uzbekistán en los próximos meses.