La startup Flutterwave valorada en 3.200 millones de dólares tras inversión de Ripple

Flutterwave, uno de los mayores operadores de infraestructura de pagos de África, ha anunciado el cierre de su última ronda de inversión. Tras esta fase de financiación, el valor de mercado total de la startup alcanzó los 3.200 millones de dólares. Lo más destacado de esta ronda es la incorporación de Ripple, uno de los líderes mundiales en tecnologías blockchain, como inversor. Así lo informa Techcrunch.com en su noticia.

Por el momento, la empresa no ha revelado la cantidad exacta de fondos recaudados en esta etapa, pero según representantes de Flutterwave, el volumen total de inversiones en el proyecto ha superado los 500 millones de dólares. La participación de Ripple es parte de una alianza estratégica entre ambas compañías para expandir los servicios financieros digitales en el continente africano.

Barreras y nuevas soluciones en los pagos transfronterizos

Flutterwave opera principalmente en el sector de los pagos transfronterizos. Actualmente, en África, las transferencias internacionales de dinero son un proceso complejo debido a la fragmentación de los sistemas bancarios, la inestabilidad de los tipos de cambio y los controles estrictos. En muchos casos, las transacciones intracontinentales se realizan a través de ciudades europeas como Londres, lo que provoca retrasos y costes adicionales.

Flutterwave pretende resolver estos problemas mediante la integración de tecnologías API. Esto permite que todo el mercado africano funcione como un espacio financiero único. A principios de este año, la empresa reforzó su base tecnológica adquiriendo la startup bancaria Mono.

Según ixbt.com, Flutterwave también implementó el mes pasado soluciones de stablecoin para empresas en colaboración con Polygon Labs. Esta tecnología permite transferir fondos de manera más rápida y económica, evitando los sistemas bancarios tradicionales. La colaboración con Ripple ayudará a la empresa a perfeccionar aún más su infraestructura de activos digitales.

Este acuerdo también tiene una importancia estratégica para Ripple, ya que la empresa busca consolidar su presencia en el mercado africano. Actualmente, Flutterwave opera con éxito en 35 países del continente. Se espera que esta alianza aumente la inclusión financiera en la región y acelere la integración de las tecnologías de criptomonedas en la economía real.