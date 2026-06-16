El fin de la era de los smartphones: Qualcomm presenta nuevos chips para los dispositivos del futuro

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El fin de la era de los smartphones: Qualcomm presenta nuevos chips para los dispositivos del futuro

Qualcomm, el fabricante líder mundial de semiconductores, ha anunciado sus planes estratégicos para una nueva generación de dispositivos que se espera reemplacen a los smartphones. En una entrevista con CNBC, el CEO Cristiano Amon reveló que se están desarrollando más de 40 gadgets wearables basados en AI, incluyendo gafas inteligentes, joyería y auriculares con cámara. Este paso indica que Qualcomm aspira a convertirse en la plataforma tecnológica principal en la era posterior al smartphone. Así lo informa Techcrunch.com en su noticia.

Para lograr estos objetivos, la empresa presentó dos productos principales: la plataforma Snapdragon Reality Elite y un conjunto de hardware y software llamado Scalable Turnkey AI-Ready Toolkit (START). Snapdragon Reality Elite ha sido diseñado específicamente para gafas de mixed reality, siendo capaz de ejecutar tareas complejas de AI en el propio dispositivo. Esta plataforma promete una eficiencia significativamente mayor que las generaciones anteriores.

Capacidades técnicas y velocidad revolucionaria

Según datos de Qualcomm, la nueva plataforma Snapdragon Reality Elite ha aumentado el rendimiento del GPU en un 60%, la potencia del CPU en un 30% y la velocidad del NPU en un 160%. Estas cifras pueden parecer complejas para el usuario común, pero la empresa dio un ejemplo concreto: la plataforma puede ejecutar un modelo de lenguaje de 3 mil millones de parámetros a una velocidad de 45 tokens por segundo. Esto significa que no habrá retrasos al interactuar con la AI.

El nuevo chip también trae grandes cambios en la calidad visual. La capacidad de proporcionar una imagen con resolución 4.4K a 90 cuadros/segundo para cada ojo reduce problemas como la fatiga ocular y los mareos durante el uso prolongado. Además, el sistema de seguimiento de movimientos de manos y cabeza ha sido mejorado, haciendo que el contenido digital se integre mejor con el mundo real.

Estrategia de transición desde los smartphones

Cristiano Amon destacó que, en el futuro, los usuarios necesitarán dispositivos que lleven siempre consigo, que puedan ver el entorno y permitan un acceso rápido a agentes de AI. Esto creará, sin duda, un nuevo campo de competencia para gigantes de los smartphones como Apple y Samsung. A través de su programa START, Qualcomm busca ayudar a los nuevos fabricantes a entrar más rápido en el mercado.

  • Gafas inteligentes equipadas con audio y cámara (como Meta Ray-Ban);
  • Dispositivos con pantallas monoculares y binoculares;
  • Gadgets avanzados de mixed reality como XREAL Project Aura.
Teniendo en cuenta que en el mercado de Uzbekistán la demanda de relojes y auriculares inteligentes ha crecido en los últimos años, estas tecnologías de Qualcomm podrían convertirse en las herramientas principales que reemplacen a los smartphones en los próximos años. Actualmente, marcas como Inspecs y O’Neill son reconocidas como los primeros socios de esta nueva plataforma. La empresa planea aplicar el proyecto START no solo a gafas, sino también a otros tipos de dispositivos wearables.

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Nodirbek Razzokov
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