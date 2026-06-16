Se espera que las consolas Xbox puedan comprarse próximamente a plazos

Xbox, la división de juegos de Microsoft, está trabajando en la implementación de modelos de negocio totalmente nuevos y radicales para la venta de sus productos. Según la información más reciente difundida en la red, la empresa planea introducir un sistema de pago a plazos para las consolas. Este paso podría no solo aumentar el volumen de ventas, sino también compensar el alto precio de los dispositivos de nueva generación. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

El medio ixbt.com informa que se ha encontrado la frase "Buy Now, Pay Later" (Compra ahora, paga después) dentro del código de programación del sitio oficial de Xbox. Aunque por ahora no se han anunciado detalles oficiales, los expertos lo evalúan como una forma de pago a plazos clásico o crédito preferencial. A través de este sistema, los usuarios podrán adquirir hardware costoso de inmediato y pagar su valor a lo largo de un tiempo determinado.

Consolas de nueva generación y el problema del precio

La aparición de esta noticia no es casualidad. Según filtraciones anteriores, se prevé que las consolas de nueva generación, que podrían llamarse Xbox Helix, sean muy caras. Algunas fuentes señalaron que el precio de este dispositivo podría oscilar entre 1500 y 2000 dólares. En condiciones de un precio tan alto, el sistema de pago a plazos se convertirá en la herramienta principal para que la empresa atraiga a una audiencia más amplia.

Actualmente, esta oferta se menciona en relación con grandes servicios financieros como PayPal y Klarna. Esto significa que Microsoft prefiere colaborar con sistemas de pago reconocidos mundialmente en lugar de crear su propio sistema bancario. Sin embargo, aún se desconoce en qué regiones exactas y a partir de cuándo estará disponible este servicio.

Cambios en la estrategia de la empresa

Las noticias alrededor de Xbox no se limitan solo al sistema de pago. En los últimos días, también han surgido rumores de que Microsoft podría convertir su división de juegos en una empresa independiente en el futuro. Esto indica que están ocurriendo cambios serios en la estrategia general de la corporación.

Asimismo, se dice que Microsoft planea cerrar o vender varios estudios de juegos al mismo tiempo. Dichos trabajos de optimización podrían estar orientados a aumentar la eficiencia financiera de la empresa. Estas noticias también son importantes para los gamers uzbekos, ya que la expansión de los sistemas de pago internacionales podría impulsar la popularización de dispositivos licenciados en el mercado local.

En conclusión, Xbox está implementando nuevas herramientas financieras para mantener su ecosistema y lograr una ventaja competitiva. Si el sistema de pago a plazos se implementa con éxito, podría cambiar completamente las reglas de venta tradicionales en el mercado de consolas.