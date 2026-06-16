Fallo en el sistema de la FIFA: hackers podrían haber interrumpido la transmisión de la Copa del Mundo

Se ha revelado que la seguridad de las transmisiones de la Copa del Mundo de fútbol estuvo gravemente comprometida. Un investigador de ciberseguridad descubrió un fallo crítico en los sistemas internos de la FIFA, que permitía a personas ajenas controlar las imágenes de los partidos transmitidos en todo el mundo. Así lo informa Techcrunch.com en su noticia.

Según el experto que opera bajo el seudónimo BobDaHacker, logró acceder a varias plataformas internas de la FIFA. Para ello, simplemente se registró como agente de jugadores en el portal oficial de registro de agentes de la organización. Debido a un error en el sistema, un usuario común obtuvo privilegios de alto nivel.

La causa principal del problema fue una deficiencia en el sistema backend API de la FIFA, que no verificaba si el usuario tenía permiso para acceder a ciertos datos. Como resultado, el investigador pudo tomar el control no solo de la base de datos, sino también del sistema de gestión de las transmisiones televisivas.

Pantallas de transmisión y de comentaristas en riesgo

Según informa TechCrunch, esta vulnerabilidad habría permitido a un atacante cambiar lo que veían los espectadores en todo el mundo y la información en los monitores de los comentaristas. El investigador señaló que un hacker podría haber tomado el control de todas las cámaras simultáneamente y sustituido la señal en vivo por otro vídeo.

"Un solo atacante podría haber tomado el control de todas las cámaras al mismo tiempo. El hacker habría tenido la capacidad de llenar toda la transmisión de la Copa del Mundo de la FIFA con vídeos cómicos o cualquier otro contenido", escribe BobDaHacker en su blog. Esta situación podría haber sido el ciberataque más grande en la historia de las transmisiones deportivas.

El investigador informó sobre el fallo el martes por la noche. Los directivos de la FIFA reaccionaron rápidamente y solucionaron el error en pocas horas. Sin embargo, la organización no ha reconocido oficialmente el informe ni ha expresado agradecimiento al experto en ciberseguridad.

Hasta el momento, la FIFA no ha respondido a las solicitudes de los medios de comunicación sobre este caso. Este incidente demuestra una vez más cuán vulnerables son los grandes eventos deportivos y su infraestructura digital a los ciberataques. Para los aficionados al fútbol, estas medidas de seguridad son fundamentales, ya que la calidad y continuidad de las transmisiones internacionales dependen directamente de estos sistemas.