La nave de carga reutilizable Cargo Dragon de SpaceX, fundada por Elon Musk, ha regresado a la Tierra tras completar con éxito su misión. La cápsula amerizó suavemente en el Océano Pacífico, al sur de San Diego, cerca de las costas de California. La conclusión de esta misión se considera un evento crucial para la exploración espacial internacional, ya que ha entregado a los científicos los resultados de experimentos únicos realizados en el espacio. Así lo informa el sitio Ixbt.com en su noticia.

Tras finalizar su vuelo orbital, la nave descendió a la superficie del agua mediante un sistema especial de paracaídas. Después del amerizaje, realizado a las 05:08 hora local, una nave de recuperación de SpaceX llegó a la zona designada para recoger la cápsula. Según ixbt.com, la nave trajo a la Tierra cargamentos valiosos con un peso aproximado de 1,6 toneladas.

Investigaciones científicas y oportunidades únicas

La mayor parte de la carga recuperada consiste en muestras de experimentos científicos realizados por la tripulación de la Estación Espacial Internacional (ISS). Cabe destacar que el Cargo Dragon es actualmente la única nave de carga en el mundo capaz de devolver materiales de la ISS a la Tierra. Otras naves de carga suelen quemarse en las capas densas de la atmósfera, lo que demuestra la superioridad de la tecnología de SpaceX.

Esta nave llegó a la estación el 17 de mayo de este año como parte de la misión CRS-34. En aquel momento, entregó en el espacio 2,3 toneladas de alimentos, herramientas esenciales y equipos científicos. Tras permanecer acoplada a la estación durante varias semanas, la nave ha cumplido plenamente su misión y ha entregado los resultados de laboratorio a los especialistas.

Actualmente, una tripulación internacional de siete personas continúa sus actividades en la Estación Espacial Internacional. El equipo está compuesto por los cosmonautas de Roskosmos Sergey Kud-Sverchkov, Sergey Mikaev y Andrey Fedyaev, los astronautas de la NASA Christopher Williams, Jessica Meir y Jack Hathaway, así como Sophie Adeno, representante de la ESA (Agencia Espacial Europea).

Vuelos regulares como este en el campo de la exploración espacial aseguran no solo el progreso tecnológico, sino también la estabilidad de la cooperación internacional. La reutilización de la nave Cargo Dragon contribuye a reducir significativamente el coste de los vuelos espaciales, lo que podría abrir en el futuro nuevas oportunidades en la exploración espacial para países en desarrollo como Uzbekistán.