Pinterest presenta Ask Pinterest, una nueva aplicación de compras basada en AI

Pinterest ha lanzado una aplicación experimental llamada Ask Pinterest con el objetivo de simplificar aún más el proceso de búsqueda y compra de productos para los usuarios. Esta plataforma utiliza AI para interactuar con los usuarios, brindar recomendaciones personalizadas y responder a consultas complejas. Este paso indica la transición de la empresa desde un sistema de búsqueda visual tradicional hacia servicios interactivos en formato de chatbot. Así lo informa Techcrunch.com informa .

La nueva aplicación utiliza el sistema « Taste Graph », que es la base de datos interna de la plataforma Pinterest. Este sistema analiza los intereses, el gusto estético y los « Pins » guardados previamente por los usuarios para ofrecer los productos más adecuados. Actualmente, Ask Pinterest está abierto a un grupo limitado de usuarios, funcionando como un campo de pruebas para experimentar nuevas tecnologías sin afectar la aplicación principal.

Nuevas oportunidades en compras y diseño

Ask Pinterest está diseñado para resolver tareas complejas que los sistemas de búsqueda simples no pueden realizar. Por ejemplo, un usuario puede solicitar ayuda paso a paso para planificar una cena o amueblar una habitación en un estilo determinado. La AI no solo muestra productos, sino que ofrece consejos teniendo en cuenta las interacciones previas y las colecciones guardadas del usuario.

Los representantes de la empresa señalan que el funcionamiento de Ask Pinterest como una aplicación independiente garantiza que no afecte la interfaz de la plataforma principal. Si esta experiencia es exitosa, se espera que sus funciones se integren en la aplicación principal de Pinterest en el futuro. Con ello, la empresa busca competir con gigantes como Google, Meta y Shopify en el mercado del comercio electrónico basado en AI.

Nuevas herramientas para anunciantes

Junto con la nueva aplicación, Pinterest anunció varias novedades para los anunciantes. Específicamente, se presentó el Pinterest Model Context Protocol (MCP) y otras herramientas de marketing basadas en AI. Estas tecnologías ayudan a las marcas a dirigir sus campañas a una audiencia más precisa y a crear contenido con una mayor probabilidad de compra por parte de los usuarios.

Según TechCrunch y otras publicaciones tecnológicas, estas noticias se anunciaron antes del festival internacional « Cannes Lions » en Francia. Se espera que el tema principal de este evento este año sea el papel de la AI en la publicidad y el marketing. Pinterest se centra en entrenar modelos utilizando sus propios datos personales, lo que hace que sus recomendaciones sean más precisas y sectoriales que las de bots generales como ChatGPT.

Para los usuarios uzbekos, Pinterest es una fuente principal de ideas de diseño, moda e interiores. La disponibilidad masiva de herramientas como Ask Pinterest permitirá a los usuarios utilizar la AI de manera efectiva para amueblar sus hogares o crear su estilo personal. Por ahora, no se han dado plazos exactos sobre cuándo se lanzará la versión completa de la aplicación a nivel global.