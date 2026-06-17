Rusia anuncia su plan para abandonar totalmente las tarjetas Visa y Mastercard

El Sistema Nacional de Pago de Rusia (NSPK) ha desarrollado una estrategia para el abandono gradual de las tarjetas de los sistemas de pago internacionales Visa y Mastercard emitidas por los bancos del país. Este plan no se basa en prohibiciones administrativas, sino en medidas de incentivo económico para reducir a cero la cuota de tarjetas internacionales en el mercado. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

Según la nueva estrategia, el NSPK propone reducir drásticamente las tasas de comisión interbancaria (interchange) para estas tarjetas. Esta medida hará que el servicio de las tarjetas Visa y Mastercard sea económicamente inviable para los bancos emisores. Como resultado, se espera que los bancos tengan más interés en migrar a sus clientes hacia los sistemas de pago nacionales.

Presión económica y costes tecnológicos

Según ixbt.com, tras la salida de los sistemas de pago internacionales del mercado ruso, el soporte técnico de la operatividad de estas tarjetas dentro del país recayó en el NSPK. Este proceso requiere grandes gastos financieros, mientras que los titulares de estas tarjetas han perdido los beneficios y programas de fidelidad internacionales.

Dmitry Dubinin, director general del NSPK, explicó que la reducción gradual de la comisión interbancaria permitirá a los bancos retirar las tarjetas internacionales de circulación sin traumas. Este proceso debe garantizar una transición lo más cómoda posible para los ciudadanos, manteniendo la conveniencia de los pagos electrónicos.

Situación actual del mercado y cambios

Actualmente, se observan los siguientes indicadores en el mercado financiero ruso:

La cuota del sistema de pago nacional "Mir" en el total de las operaciones ha superado el 75 %;

Según cálculos del Banco Central de Rusia, la cuota de tarjetas Visa y Mastercard en circulación es de aproximadamente el 17 %;

No es posible emitir nuevas tarjetas internacionales, y las existentes solo funcionan hasta su fecha de vencimiento.

Según los expertos, esta iniciativa está orientada a eliminar totalmente la dependencia de la infraestructura de pagos de Rusia de factores externos. Los bancos rusos tienen un mes para presentar sus comentarios sobre esta propuesta. Posteriormente, se espera que se definan los plazos exactos para la reducción de las tasas.

Estos procesos no afectan directamente a los usuarios uzbekos, pero para nuestros compatriotas en Rusia y los empresarios que operan allí, la nacionalización completa de los sistemas de pago ayudará a comprender mejor los mecanismos de liquidación. En el futuro, las tarjetas Visa y Mastercard emitidas por bancos rusos perderán su relevancia incluso para uso interno.