PayPal cierra su división de venture: cambios estructurales masivos en la empresa

PayPal, uno de los líderes del mercado global de sistemas de pago, ha decidido cesar las actividades de su brazo de inversión, PayPal Ventures. Este paso es parte de un proceso de reestructuración a gran escala dentro de la compañía, destinado a centrar la atención en las direcciones fundamentales del negocio. Según TechCrunch, representantes de la empresa confirmaron esta información, indicando que actualmente se están evaluando opciones estratégicas para la división de venture. Así lo informa Techcrunch.com en su noticia.

Fundado en 2016, PayPal Ventures invirtió en más de 80 proyectos prometedores a lo largo del tiempo. Su cartera incluye nombres importantes como la plataforma de trading de criptomonedas Talos Global, la infraestructura fintech Plaid y el banco cripto Anchorage Digital. La división recaudó un total de 850 millones de dólares a través de tres fondos, ocupando un lugar significativo en el ecosistema fintech global.

Cambios estratégicos y nueva dirección

La decisión de cerrar el fondo de venture se tomó tras cambios en la dirección de la empresa. En febrero, Enrique Lores asumió el cargo de director general de PayPal. Según observadores, el anterior directivo Alex Chriss fue destituido por no adaptarse a los cambios del sector y no entregar los resultados esperados por la junta directiva. El nuevo líder, Enrique Lores, tiene como objetivo convertir a la empresa nuevamente en un "gigante tecnológico" y dar más énfasis a la inteligencia artificial (AI).

Según informa Fortune, PayPal busca actualmente formas de vender sus activos de venture. Para este fin, se ha contratado al banco de inversión Jefferies como asesor. La empresa planea mejorar su flujo de caja vendiendo sus participaciones en el mercado secundario y redirigir los recursos hacia desarrollos internos.

Riesgos y resultados esperados

Los expertos advierten que el cierre de PayPal Ventures podría acarrear ciertos riesgos para la compañía. La división de venture servía como una ventana para que PayPal monitoreara las innovaciones fintech emergentes y colaborara con las startups que están moldeando el futuro. Renunciar a esta oportunidad podría afectar negativamente la competitividad de la empresa.

Asimismo, la empresa ha enfrentado problemas legales recientemente. Específicamente, en 2020, se alcanzó un acuerdo de 30 millones de dólares con el Departamento de Justicia sobre un programa de apoyo a minorías. En enero de 2025, uno de los inversores presentó una demanda contra PayPal por discriminación, caso que se encuentra actualmente en proceso.

En conclusión, PayPal está siguiendo el camino de la optimización de sus operaciones y la reducción de costos. Se espera que en los próximos años continúen los recortes de puestos de trabajo y los cambios estructurales. La empresa aspira a centrar toda su atención en la AI y las tecnologías de pago modernas para recuperar su posición anterior.