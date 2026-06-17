El metro de Moscú abandona el software extranjero y migra a Linux

El metro de Moscú ha iniciado un proyecto a gran escala para trasladar toda su infraestructura de información y billetaje al sistema operativo Astra Linux, desarrollado en Rusia. Este paso estratégico está destinado a reducir la dependencia del sistema de transporte de las tecnologías extranjeras y a reforzar la ciberseguridad. Según informa CNews, en los próximos tres años, decenas de miles de dispositivos empezarán a funcionar en la nueva plataforma. Así lo indica Ixbt.com en su noticia.

En el marco del proyecto, se actualizarán completamente las cajas, las máquinas expendedoras de billetes, las terminales de información y los torniquetes que los pasajeros utilizan a diario. Se han seleccionado las versiones Desktop, Server y Embedded de Astra Linux como plataforma de software única. Esto permitirá integrar tanto los servidores internos del metro como los pequeños dispositivos de atención al pasajero en un mismo ecosistema.

Cuestiones de independencia tecnológica y seguridad

Según la información proporcionada por la empresa "Grup Astra", la primera fase del proyecto ha concluido con éxito. Para 2025, el metro habrá adquirido las licencias para diversas ediciones del sistema operativo. Se hace especial hincapié en la versión Embedded, destinada a sistemas integrados y terminales de autoservicio. En el futuro, se prevé trasladar a este sistema más de 6 000 dispositivos de pago y todos los torniquetes.

Representantes del gobierno de Moscú señalan que la transición al nuevo sistema no es solo una necesidad política o económica, sino técnica. Ante la salida de los proveedores de software extranjeros del mercado, garantizar el funcionamiento estable de infraestructuras críticas como el transporte se ha convertido en una prioridad. Todos los nuevos dispositivos instalados vendrán ahora equipados con Astra Linux de forma estándar.

En el contexto de Uzbekistán, la cuestión de la digitalización de los sistemas de transporte y el uso de soluciones locales también es relevante. El metro de Tashkent también ha estado modernizando gradualmente sus sistemas de pago y procesos de monitoreo en los últimos años. La experiencia rusa demuestra que las grandes megalópolis prefieren confiar en sistemas operativos de código abierto o nacionales para evitar interrupciones tecnológicas imprevistas.

Cambios en otras ciudades

Estos cambios en Moscú sirven de modelo para otras grandes ciudades de Rusia. Por ejemplo, el metro de San Petersburgo también se prepara para migrar sus torniquetes a software local. Se prevé que los trabajos finalicen para marzo de 2027. Según los expertos, una migración masiva de este tipo consolidará aún más la posición de los sistemas basados en Linux en el sector del transporte.

En general, este proyecto persigue los siguientes objetivos:

Terminar con la dependencia de los proveedores de software extranjeros;

Aumentar la resistencia de las infraestructuras críticas ante ciberataques;

Simplificar la actualización y gestión centralizada del software;

Prolongar la vida útil de los equipos gracias a un OS optimizado.

Al finalizar el proyecto, se espera que el metro de Moscú se convierta en una de las redes de transporte más grandes del mundo que operen con Linux. Esto servirá de base para implementar sistemas de transporte inteligentes de manera más amplia en el futuro.