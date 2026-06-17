Google reinventa su hogar inteligente con la IA Gemini

Google regresa con fuerza al mercado de los altavoces inteligentes tras una larga pausa. La compañía ha presentado su primer dispositivo autónomo basado en su sistema de IA Gemini: el Google Home Speaker. Esta es la primera actualización importante desde el dispositivo Nest Audio lanzado en 2020, y está destinada a cambiar radicalmente la forma de interactuar con la tecnología del hogar. Así lo informa Techcrunch.com en su noticia.

El nuevo Google Home Speaker no es solo un reproductor de música o una herramienta para encender luces, sino un asistente inteligente completo. Según ixbt.com, la principal ventaja del dispositivo es su capacidad de comprensión del lenguaje natural. Ahora, los usuarios pueden dar órdenes complejas y de varios pasos. Por ejemplo, la IA entenderá a la primera frases como «apaga todas las luces excepto la del dormitorio» o «atenúa la luz de la cocina, pon música relajante y pon un temporizador de 20 minutos».

Comunicación natural y capacidades de Gemini

Una de las características distintivas del nuevo dispositivo es la capacidad de corregir errores durante el habla. Si dices «apaga la cafetera... ¡no, enciéndela!», Gemini ejecutará sin dudar la última orden. Además, se han añadido 10 nuevas voces, con las que se pueden mantener conversaciones profundas sobre diversos temas, al igual que con Gemini en el smartphone. La función «Continued Conversation» hace que la comunicación sea más fluida al eliminar la necesidad de decir «OK Google» cada vez.

Exteriormente, el dispositivo se asemeja a los modelos anteriores, cubierto con una tela de tejido 3D y con un tamaño compacto. En la parte inferior se encuentra un anillo luminoso especial que indica si el altavoz te está escuchando, pensando o respondiendo. Para los usuarios uzbekos, se espera que este dispositivo sea clave para crear un ecosistema de hogar inteligente, ya que integra muchos otros dispositivos inteligentes a través de la aplicación Google Home.

Suscripción Premium y servicios adicionales

Google también ha encontrado la manera de monetizar las nuevas tecnologías. Aunque las funciones básicas son gratuitas, se ha implementado la suscripción Google Home Premium para capacidades más amplias. Por 10 dólares al mes o 100 dólares al año, los usuarios obtienen:

comunicación libre e ilimitada a través de Gemini Live;

análisis de eventos grabados por las cámaras Nest y respuestas a preguntas;

un informe resumido de los sucesos ocurridos mientras no estabas en casa.

La compañía ofrece un periodo de prueba gratuito de 6 meses para que los usuarios se familiaricen con el nuevo sistema. Con esta estrategia, Google busca obtener ingresos recurrentes no solo de la venta de hardware, sino también de los servicios de IA. Por ahora, el dispositivo se vende en EE. UU. a un precio de 99,99 dólares y se espera que pronto llegue a los mercados globales, incluida la región de Asia Central.