Inicia etapa crucial en la segunda unidad de la central nuclear de Akkuyu en Turquía

En la provincia de Mersin, Turquía, ha comenzado una de las fases más críticas de la construcción de la segunda unidad de la central nuclear (AES) de Akkuyu: el proceso de soldadura de la tubería de circulación principal. Este proceso es comparable a la creación de los vasos sanguíneos del «corazón» del reactor, asegurando su funcionamiento seguro y estable. Así lo informa Ixbt.com.

En este proyecto llevado a cabo por la corporación estatal rusa Rosatom, los especialistas deberán soldar un total de 32 puntos de unión. Se instalarán tuberías y estructuras metálicas con un peso aproximado de 260 toneladas. La longitud total de las tuberías supera los 150 metros, ocupando un lugar central en el sistema tecnológico de la planta.

Complejidad tecnológica y medidas de seguridad

La tubería de circulación principal asegura el movimiento del fluido caloportador entre el reactor, los generadores de vapor y las bombas de circulación principal. Una vez puesta en marcha la central, circulará agua desmineralizada a través de estas tuberías bajo una presión de 160 atmósferas y una temperatura de 330 grados. Por ello, se exigen estándares extremadamente altos en la calidad de la soldadura.

Según Rosatom, cada junta soldada cuenta con un marcado especial que permite rastrear completamente su historial de preparación, control y aceptación. Al finalizar el proceso, cada unión se someterá a controles ultrasónicos, capilares y radiográficos para evitar cualquier defecto microscópico.

En la siguiente etapa, las juntas de soldadura recibirán un tratamiento térmico de alta temperatura. En la fase final, la superficie interna de las tuberías se cubrirá con un revestimiento especial para protegerlas de la corrosión. Esta medida garantiza la resistencia de las tuberías en un entorno agresivo durante décadas.

Importancia para la energía regional

Akkuyu es la primera central nuclear en la historia de Turquía y consta de cuatro unidades equipadas con reactores VVER-1200 de generación 3+, basados en el diseño ruso. Cada unidad tiene una potencia de 1200 MW. Se espera que la puesta en marcha a plena capacidad sea un paso importante para fortalecer la independencia energética de Turquía.

Cabe recordar que anteriormente se informó sobre la carga de simuladores de combustible en la primera unidad de la planta. Según los planes de los especialistas, el arranque de prueba de la primera unidad está previsto para el otoño de este año. El proyecto Akkuyu es uno de los objetos energéticos más grandes no solo para Turquía, sino para toda la región.